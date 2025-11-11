“ପହଲଗାମ ପରେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ… ୭ ମାସରେ ୪୧ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ “
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସୁପ୍ରିୟା ଶ୍ରୀନାଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅମିତ ଶାହ ଜଣେ ବିଫଳ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ସାତ ମାସରେ ୪୧ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାହା ଘଟିଲା ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ?
କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି, “ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ହିଁ ଫରିଦାବାଦରେ ୩୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସେଠାରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲା?
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କେତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ? ପ୍ରାୟ ସାତ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପହଲଗାମରେ ଏକ ବର୍ବର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ଏହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଛି। ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ?”
କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଆଉ କଣ କହିଲେ:
କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ “ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି? ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନାକ ତଳେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ତଥାପି ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ।”
ସୁପ୍ରିୟା ଶ୍ରୀନାତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାତ ମାସରେ ୪୧ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଅମିତ ଶାହ ଜଣେ ବିଫଳ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କିଏ? ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଆଇବି କାହାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରେ?
କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି, “ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳତା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଗମ୍ଭୀର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଲୁଚାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। କାରଣ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହାତରେ ନାହିଁ।”
କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ପବନ ଖେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୮ ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ଗୁଜବ ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ସମ୍ଭବ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ; ସେ ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟର ଏକ ହୋଟେଲ ରୁମରେ ସୀମିତ ରହିଲେ, ସିସିଟିଭିକୁ ଏଡାଇ ଦେଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପହଲଗାମ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସାଉଦି ଗସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ, ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ସେ ଭୁଟାନ ଯାଇଥିଲେ। ସେ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ?
ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଆଲୋଚନା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା।
ଟିଏମସି ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା:
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଟିଏମସି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଦଳର ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତକୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ।”
“ଆମ ସୀମା ଏବଂ ସହର ଉଭୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କ’ଣ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ବିଫଳ କାହିଁକି?”