୨୨ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ୪୨ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷକ! ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଫଟୋ, ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ

ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଫଟୋ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏପରି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଜବ ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୁଏ। ସମ୍ପ୍ରତି ଏପରି ଏକ ଅଜବ ଫଟୋ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ୪୨ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର ହେଉଛି। ଭାଇରାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୪୨ ବର୍ଷୀୟ “ମାଷ୍ଟର” ତାଙ୍କ ନିଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏହି ବିବାହରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ପୋଷ୍ଟଟି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

ଭାଇରାଲ୍ ଫଟୋରେ କ’ଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି:

ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ, ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ଏକ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ମଜା କରୁଥିବାର ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, “ଏହା ଜଣେ ୪୨ ବର୍ଷୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ।”

ପୋଷ୍ଟଟି ଆହୁରି ମଜାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, “ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ଜନଗଣନା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ। ମାଷ୍ଟରଜୀ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି।”

ଏହି ଫଟୋ ଦେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜରମାନେ ମଜାଦାର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେକ ମଜା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ନା ପ୍ରେମ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ?” ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜର ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ।”

ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ରୁ କ’ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା:

ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫଟୋର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସତ ବାହାରି ଆସିଲା। ଭାଇରାଲ୍ ଫଟୋ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, Twitter (X) ର AI ଟୁଲ୍, Grok କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଫଟୋକୁ ଏକ ମିମ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପାଦିତ କରାଯାଇଛି।

ଲେବଲ୍ ଯୋଡାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁହଁର ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି (ସମ୍ପାଦନା ଟୁଲ୍ କିମ୍ବା AI ବ୍ୟବହାର କରି)। ଭାଇରାଲ୍ “ମାଷ୍ଟରଜୀ” କାହାଣୀଟି ଅସମର୍ଥ ଏବଂ ଏକ ମଜା!” ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଫଟୋରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି AI ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ କରାଯାଇଛି।

