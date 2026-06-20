ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଲା ୪୪୦ ଭୋଲ୍ଟର ଝଟକା, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା !

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳାଯିବାକୁ ଅଛି। ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବାଦ ପଡ଼ିବା ନେଇ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍‌ର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ତା କଟିପାରେ।

By Priyanka Das

Hardik Pandya : ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଏହା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୪ ଜୁଲାଇରୁ ତିନି ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବ। ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଏକଦିବସୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅଂଶ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଷ୍ଟାର ଅଲ୍‌ରାଉଣ୍ଡର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ସ ଆଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ BCCIର CoEରେ ରିକଭରି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସେ ପୁଣିଥରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ ହୋଇଯିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡ଼ିବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା;…

କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ଦେଖିବେ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ…

ଦୈନିକ ଜାଗରଣର ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ BCCI ର ପ୍ଲାନ୍ କ’ଣ?

ଟି୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୬ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, BCCI ୱାର୍କଲୋଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ କେବଳ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟ୍‌କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, BCCI ଚାହୁଁଛି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଖେଳନ୍ତୁ। ଏହି କାରଣରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଟି୨୦ରୁ ଦୂରେଇ ରଖି କେବଳ ଦିନିକିଆ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଆଘାତ ସବୁବେଳେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଗତ ଦିନିକିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏଥର ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେମିତି ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ୱାର୍କଲୋଡ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡ଼ିବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା;…

କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ଦେଖିବେ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ…

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର କୋଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ…

୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ପ୍ଲେଇଂ ଏଲେଭେନ୍‌ରେ…

1 of 2,943