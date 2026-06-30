ମହାବିପତ୍ତି ଡାକି ଆଣିଛି ଯୁଦ୍ଧ; ଗରିବୀ ମୁହାଁ ଅଧା ବିଶ୍ୱ, ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି!
ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି; ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡିକରେ ଗରିବୀରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାଶକ୍ତି ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ୪.୪ କୋଟି ଲୋକ ଗରିବୀକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସାରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି; ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡିକରେ ଗରିବୀରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱ ବିକାଶ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଉଚ୍ଚ-ମଧ୍ୟମ-ଆୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଅତିରିକ୍ତ ୧.୭ କୋଟି ଲୋକ ଗରିବୀ କବଳରେ ପଡିପାରନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ଗରିବ ସ୍ଥିତିରେ ୪.୫ କୋଟି ଲୋକ ପଡ଼ିବେ।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକ ଉପରେ ପଡିବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ
୨୦୨୬ ମସିହାରେ କାର୍ବନ ଆଧାରିତ ଇନ୍ଧନ ଅର୍ଥାତ ଫସିଲ ଫ୍ୟୁଏଲ ସବସିଡି ୧ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୧୧୦ ଡଲାର ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ୧.୪୩ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି ଝଟକାର ପ୍ରଭାବ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିବ।
ସାରର ମୂଲ୍ୟ ବଢିବ
ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ରିପୋର୍ଟରେ ୨୦୨୬ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସାରର ମୂଲ୍ୟରେ ୩୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିସହିତ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ କମିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ବିପଦରେ ପଡିବାର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଜାହିର କରିଛି। ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଲେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରଭାବ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ଏହି ବର୍ଷ ୪୫ ମିଲିୟନ (୪.୫ କୋଟି) ଲୋକଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ଖାଦ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷା ଆଡକୁ ଠେଲିପାରେ।
ଜାତିସଂଘର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି; ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅନେକ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ସବସିଡି, ମୂଲ୍ୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଟିକସ ହ୍ରାସ ଓ ଚାହିଦା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାର ଓ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଶକ୍ତିର ବଢୁଥିବା ମୂଲ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଶଗୁଡିକୁ ଏହାର ଭାରି ବିତ୍ତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି।