ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ମୋଦିଙ୍କ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍, ବିଦା ହେଲେ NTAର ୪୭ ଅଧିକାରୀ, ଆଗକୁ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ
ମୋଦିଙ୍କ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍, ବିଦା ହେଲେ NTAର ୪୭ ଅଧିକାରୀ, ଆଗକୁ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ନାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସିର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ ୪୭ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବା ନେଇ ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।
ସରକାର ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୟାସରେ NTA ୪୭ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ଏବଂ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ସରକାର ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ NTA ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅଂଶ। ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ପରଠାରୁ ଏହି ଏଜେନ୍ସି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିବାଦଘେରରେ ରହିଆସିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଜେନ୍ସିରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି।
ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆଇନ୍: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, ପେପର ଲିକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ କଠୋର ଆଇନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଏହି ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏବେ ସୋମବାର ଦିନ ଏହାକୁ ସଂସଦରେ ଆଗତ କରାଯିବ। ଏହି ଆଇନ୍ ଅଧୀନରେ ୧୦ ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ମାତ୍ର ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସଜା ଶୁଣାଇବେ।
୨୭୦ଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଇସାରିଛି NTA: ନାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ୨୦୧୭ ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୧୮ ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଏଜେନ୍ସି ୨୭୦ଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଇସାରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକରେ ୬ କୋଟି ୬୦ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ NTA ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨ଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୬୫ ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି।
NTA ରେ ୩୯ଟି ସ୍ଥାୟୀ ପଦବୀ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ୨୪ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ୧୫ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ୭୩ ଜଣ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ୧୨୪ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।