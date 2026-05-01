ଟେଲିଭିଜନରେ ବୋହୂ ଚରିତ୍ରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ… ବାସ୍ତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି
ଘରୋଇ ହିଂସା, ମାନସିକ ଶୋଷଣ ଓ ଧୋକାର ଶିକାର ହୋଇ ଏକାକୀ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି
ମୁମ୍ବାଇ: ଟେଲିଭିଜନ ଓ ବଲିଉଡ୍ରେ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ୫ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ବୋହୂ ଅବତାରକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦାୟକ ଓ ଜର୍ଜରୀତ। ଘରୋଇ ହିଂସା, ମାନସିକ ଶୋଷଣ ଓ ଧୋକାର ଶିକାର ହୋଇ ଏକାକୀ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସେହି ୫ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ‘ନର୍କ’ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଛନ୍ତି।
୧: ଶ୍ୱେତା ତିୱାରୀ
ଅଳ୍ପ ବୟରେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଛାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଶ୍ୱେତା ତିୱାରୀ। ସେ ଯେଉଁ ଧାରାବାହିକ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ତାହା ସୁପରଡ଼ୁପର ହିଟ୍ ହେଉଥିଲା। ରିଲରେ ସଂସ୍କାରୀ ବୋହୂ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ପୂରା ଓଲଟା। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କାହାଠାରୁ ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ଘରୋଇ ହିଂସା ଓ ମାନସିକ ନିର୍ୟାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ୱେତା ଅନେକ ଥର ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି। ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକା ଲଢିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଜଣେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ମଦର୍ ଭାବେ ନିଜର ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି।
୨: କରିଶ୍ମା କପୁର
ବଲିଉଡର ଟପ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରହିଥିବା କରିଶ୍ମା କପୁରଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ଅଛି। ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ସଂସ୍କାରୀ ବୋହୂ ଓ ମାଆ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା କରିଶ୍ମାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ନଥଲା। ସେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ସଞ୍ଜୟ କପୁରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। କରିଶ୍ମା ଛାଡ଼ପତ୍ର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଖୁଲାସା କଲେ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହନିମୁନ୍ ସମୟରୁ ତାଙ୍କ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କରିଶ୍ମାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବେ ନିର୍ୟାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଂସାତ୍ମକ ଥିଲା।
୩: ରଶ୍ମି ଦେସାଇ
ଟେଲିଭିଜର ଆଉ ଜଣେ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ଦେସାଇ। ସେ ନିଜ କୋ-ଷ୍ଟାର ନନ୍ଦୀଶ ସନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏହି ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଅପମାନ ଓ ଧୋକା ଯୋଗୁଁ ସେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଚୁପ୍ ରହିବା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଓ ସେଥିରୁ ବାହାରିଲେ।
୪: ଡିମ୍ପି ଗାଙ୍ଗୁଲି
ରାହୁଲ ମହାଜନ ଓ ଡିମ୍ପି ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ବିବାହ ଗୋଟିଏ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ରୁ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ଡିମ୍ପିଙ୍କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ଯାତନା। ରାହୁଲ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଗୁରୁତର କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଡିମ୍ପି ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ହୋଇଥିବା ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ରାହୁଲ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ପିଟୁଥିଲେ। ଶେଷରେ, ସେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାହୁଲଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ।
୫: ଜିୟା ଖାନ
ଜିୟା ଖାନଙ୍କ ମାମଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଲିଉଡ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ପୃଷ୍ଠା ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମିଳିଥିବା ସୁସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଓ ସୂରଜ ପଞ୍ଚୋଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଗିଡି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କର କାହାଣୀ ବଖାଣିଥିଲା। ଜିୟା ସେହି ଚିଠିରେ ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଶୋଷଣ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୩ରେ ନିଜ ଘରେ ଜିୟା ଖାନ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ।