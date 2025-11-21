ଭୁଲରେ ବି ଘରେ ଏହି ୫ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ; ନଚେତ ମାଡି ଆସିବ ବିପଦ, କଣ କହୁଛି ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣନ୍ତୁ…
ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ରଖିବା ଅନୁଚିତ୍...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ଘରେ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ରଖିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଅର୍ଥହାନି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରଣରୁ ବଢିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ 5 ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେଉଁଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହଲେ ଏହା ଅନେକ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ।
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ, ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଘରେ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ରଖିଥାଉ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ, ଏହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ କେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ଘରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ।
1.ମୂର୍ତ୍ତି: ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଅନୁଚିତ୍:
ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।
ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରବାହିତ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେବା ଦରକାର , କିମ୍ବା ପିପଲ ଗଛ ତଳେ ରଖିବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଘରେ ଶାନ୍ତି ହ୍ରାସ କରେ।
2. ଭଙ୍ଗା କାଚ: ନକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ାଏ:
ଯଦି ଦର୍ପଣ, ଝରକା କାଚ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଭଙ୍ଗା କାଚ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।ଭଙ୍ଗା କାଚ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭଙ୍ଗା କାଚ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
3. ଭଙ୍ଗା ପାତ୍ର: ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଣେ:
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଫଟା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଭଙ୍ଗା ପାତ୍ର ଘରର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ରୋଷେଇ କରିବା କିମ୍ବା ଖାଇବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭଙ୍ଗା ପାତ୍ର ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଣେ। ଏହି ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦମିଳେ ନାହିଁ।
୪. ଭଙ୍ଗା ଖଟ: ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ଯା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ:
ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ,ଭଙ୍ଗା ଖଟରେ ଶୋଇବା ଅନୁଚିତ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭଙ୍ଗା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଅବରୋଧ କରେ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
୫. ଭଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟା: ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଏକ ସଙ୍କେତ:
ଘରେ ଥିବା ଘଡ଼ି ଯେପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ଚାଲୁଥାଏ ଏହା ଜୀବନର ପ୍ରଗତିକୁ ସୂଚିତ କରେ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଘରେ ରଖିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଖରାପ ଘଣ୍ଟା ଭାଗ୍ୟର ଅଭାବକୁ ସୂଚିତ କରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।