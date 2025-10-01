ହୃଦ୍ ସମସ୍ୟାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଅଲବିଦା; ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ୫ ଫଳ, ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟାରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି…
ହୃଦଜନିତ ରୋଗ ପାଇଁ ଏହି ଫଳ ରାମବାଣ ସ୍ୱରୂପ
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ହାର୍ଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା ।
ହାର୍ଟ ପାଇଁ ରାମବାଣ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ ୫ଟି ଫଳ, ସେହି ଫଳଗୁଡିକ ହେଉଛି: ସେଓ, ଅଙ୍ଗୁର, ଆଭୋକାର୍ଡ, ବ୍ଲୁବେରୀ ଓ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ । ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଫଳ ଗୁଡିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଲାଭ ହେବ ।
ସେଓ: ସେଓରେ ଭିଟାମିନ-ସି, ଫାଇବର ଓ ପଲିଫେନୋଲ ଭଳି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ । ଯାହା ଶରୀରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସେଓ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମିଯାଏ ।
ଅଙ୍ଗୁର: ସେଓ ପରି ଅଙ୍ଗୁରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ମିଠା ଓ ଖଟା ଅଙ୍ଗୁରରେ ଏନ୍ଥୋସାୟାନିନ୍ ଭଳି ଫାଇଟୋକେମିକାଲ୍ସ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି । ଏହି ଫାଇଟୋକେମିକାଲ୍ସ ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ଆଭୋକାଡୋ: ଏହି ଫଳରେ ଫ୍ୟାଟ ଓ ଫାଇବର ଭରି ରହିଛି । ଏଣୁ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରୁହେ । ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମିଯାଏ । ଏହାଛଡା ଅନେକ ଲୋକ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଓ ହେଲ୍ଥ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଫଳ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ।
ବ୍ଲୁବେରୀ ଓ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ:ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଫଳରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ରହିଥାଏ । ଯାହା ଶରୀରକୁ ସତେଜ ରଖିଥାଏ । ଏହି ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ବ୍ଲୁବେରୀର ମଞ୍ଜିକୁ ଔଷଧ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଆମେରିକା ହାର୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏହି ଫଳ ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।