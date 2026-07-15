ଭାରତ ବିଜୟର ୫ ନାୟକ, ରୋହିତ-ବିରାଟ ଫେଲ୍; ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ସମେତ ଏମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡିଲେ ଭାରୀ
ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି।
IND vs ENG ODI: ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇଛି। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ମଜବୁତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧା ଟିମ୍ ମାତ୍ର ୮୦ ରନରେ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତ ସାମ୍ନାରେ ୨୫୯ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା, ଯାହାକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶତକ ପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଆହତ ହେତୁ ‘ରିଟାୟର୍ଡ ହର୍ଟ’ ହୋଇ ମଇଦାନ ଛାଡିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ବିଜୟର ୫ ନାୟକ।
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍
ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦଳକୁ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ନିଜର ଦୁଇ ମହାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମା ୧୧ ଏବଂ କୋହଲି ୫ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଗିଲ୍ ୭୫ ବଲରେ ୮୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧ ଛକା ଏବଂ ୧୧ ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା। ତେବେ ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ‘ରିଟାୟର୍ଡ ହର୍ଟ’ ହୋଇ ମଇଦାନ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଶତକ ପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲେ।
ଅକ୍ଷର ପଟେଲ
ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ଏବଂ ପରେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ୯.୫ ଓଭରରେ ୬୨ ରନ୍ ଦେଇ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ପରେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ; ପଟେଲ ୫୨ ବଲରେ ୧ ଛକା ଏବଂ ୫ ଚୌକା ସହାୟତାରେ ଅପରାଜିତ ୫୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପଟେଲଙ୍କୁ ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍’ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା।
ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର
ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ମାତ୍ର ୪ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୧୩ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ସୁନ୍ଦର ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ୧ ଛକା ଏବଂ ୪ ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୬୩ ବଲରେ ଅପରାଜିତ ୫୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା
ବୁମରାଙ୍କ ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂରେ ଧାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ଙ୍କର ଥିଲା। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ୯ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୩୧ ରନ୍ ଦେଇ ବ୍ରୁକ୍ଙ୍କୁ ୧ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ବ୍ରୁକ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ରେ ଚମତ୍କାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ।
ଗୁରୁନୂର ବରାଡ଼
ଦୀର୍ଘକାୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଗୁରୁନୂର ବରାଡ଼ଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ବିଦେଶୀ ଗସ୍ତ, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ୨ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ୯ ଓଭରରେ ୬୧ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଉଭୟ ଓପନର୍ଙ୍କୁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ପଠାଇ ଇଂଲଣ୍ଡର ଟପ୍ ଅର୍ଡରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବେନ୍ ଡକେଟ (୪୩) ଏବଂ ଜ୍ୟାକବ ବେଥେଲ (୧୪)ଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।