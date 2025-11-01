Women’s World Cup:ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉପରେ ଭାରୀ ପଡିବେ ଏହି ୫ ଖେଳାଳି; ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କରିଥିଲେ ରନ ବର୍ଷା, ଜଣେ ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ମଇଦାନରେ ଧୋଇଥିଲେ…

ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମରେ ୫ ବୀରାଙ୍ଗନା କିଏ?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ଆଗରୁ କେଉଁ ଦଳ କେତୋଟି ମ୍ୟାଚ ଜିତିଛନ୍ତି ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତରେ ଥିବା ୫ ଘାତକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି…

ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମହିଳା ଦଳ ଏବେସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ବକପ ବିଜେତା ସାଜି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ୨୦୦୫ ଓ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଦୁଇ ଥର ଫାଇନାଲରେ ପହଁଚିଛି ମାତ୍ର ବିଶ୍ବକପ ହାତେଇ ପାରିନାହିଁ। ଏଣୁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜୋରଦାର ଲଢେଇ ହେବ।

ଭାରତର କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଅଧିକ ଭରସା:

ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା: ଭାରତୀୟ ଓପନର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଉପରେ ଟିମର ଅଦିକ ଭରସା ରହିଛି। ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।

୮ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ୩୮୯ ରନ କରିଛନ୍ତି।ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦୯ରନ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଲମ୍ବା ସ୍କୋର କରିପାରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ପୁରା ସିରିଜରେ ତାଙ୍କର ଫର୍ମାଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିଲା।

ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ: ଜେମିମା ୭ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୨୬୮ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ୧୨୭ ରନର ଲମ୍ବା ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ ଜେମିମା। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ ବିଶ୍ବାସ ରଖିଛି ଟିମ।

ହରମନ ପ୍ରୀତ: ବିଶ୍ବକପର ୮ଟି ମ୍ୟାଚରେ ସେ ୨୪୦ ରନ କରିଛନ୍ତି। କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ୮୮ ରନ କରି ଏକ ଲମ୍ବା ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ତେବେ ହରମନ ପ୍ରୀତଙ୍କ ପାଖରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ବରେ ଦଳ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଲେ ସେ କପିଲ ଦେବ ଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନୀଙ୍କ କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ।

ଦିପ୍ତୀ ଶର୍ମା:ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦିପ୍ତୀ ଶର୍ମା ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୧୭ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ୮୭ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟ ସହ ୧୫୭ ରନର ଲମ୍ବା ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ହରମନ ପ୍ରୀତ ଆଉଟ ହେବା ପରେ ସେ ୨୪ ରନ କରି ମ୍ୟାଚକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ

ରୁଚା ଘୋଷ: ସେ ୭ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୨୦୧ରନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୯୪ ରନ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥାକି ସେ ଏହି ରନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ହାସିଲ କରିଥିଲେଷ ଏଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଲମ୍ବା ରନ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ ହେବ।

