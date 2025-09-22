୯ ଦିନରେ କମିବ ୫ କିଲୋ ଓଜନ, ନବରାତ୍ରୀ ଉପବାସରେ ମୋଟାପଣ କମାଇବା ପାଇଁ ବାବା ରାମଦେବ ରାମବାଣ ଟିପ୍ସ
ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟାପଣ ବିପଦ
ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଅ ଦିନ ପାଇଁ ଉପବାସ ରଖନ୍ତି, ଏବଂ କେତେକ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ଉପବାସ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯଦି ନଅ ଦିନ ପାଇଁ ଉପବାସ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅନେକ ଫାଇଦା ଦିଏ।
ଯେପରି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁର ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ନଅ ଦିନ ପାଇଁ ଉପବାସ ରୋଗର ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିପାରିବ। ନବରାତ୍ରିର ନଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉପବାସ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ନଅଟି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ।
ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ, ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗର ପ୍ରବେଶ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ପେଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୋଟାପଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାରଣ। ୟୁନିସେଫ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, କମ୍ ଓଜନର ପିଲାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଓଜନର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 190 ନିୟୁତ ପିଲା ମେଦବହୁଳ।
ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟାପଣ ବିପଦ
ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଏବଂ ଭଜା ଖାଦ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ, ଅଲ୍ଟ୍ରା-ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଭାବରେ ଜମା ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହା କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ତଥାପି, ଉପବାସ ସମୟରେ, ଖାଦ୍ୟ ସରଳ ହୋଇଯାଏ।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କ୍ୟାଲୋରି ଗ୍ରହଣ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ କମ୍ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଶରୀର ସଂରକ୍ଷିତ ଚର୍ବିରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ପାଏ ଏବଂ ଚର୍ବି ଜାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଓଜନ ହ୍ରାସ ହେଲେ, ହୃଦରୋଗ, ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଏବଂ କର୍କଟ ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଏ। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଉପବାସର ଲାଭ ଏବଂ ଓଜନ କିପରି ହ୍ରାସ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବଙ୍କଠାରୁ ଜାଣନ୍ତୁ।
ଭାରତରେ ମୋଟାପଣ ବିପଦ
ଦେଶରେ 140 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୋଟାପଣରେ ପୀଡିତ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, 2 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଓଜନ ଅଧିକ ଏବଂ 800 ନିୟୁତ ମୋଟାପଣ । ଏହି ମୋଟାପଣ ଶରୀରରେ ଅନେକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ତେଣୁ, ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧ କିଲୋଗ୍ରାମ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ 9 ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 4.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ସହଜରେ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ।
ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ 9 ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ
ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଧୂମପାନ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ
ସମୟରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ
8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା
ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଚିନି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ
ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ
ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଓଜନ କିପରି ହ୍ରାସ କରିବେ
ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ, ଅଦା-ଲେମ୍ବୁ ଚା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅଦା ଚର୍ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ରାତିରେ ଗରମ ପାଣି ସହିତ ୧ ଚାମଚ ତ୍ରିଫଲା ପିଅନ୍ତୁ।
ତ୍ରିଫଲା ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଓଜନ ହ୍ରାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ୩-୬ ଗ୍ରାମ ଡାଲଚିନି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ୧ ଚାମଚ ମହୁ ସହିତ ପିଅନ୍ତୁ।
ଏହା ଓଜନ ହ୍ରାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଧୂମପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଙ୍କଫୁଡ୍ ଏଡନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଆପଲ୍ ଭିନେଗାର ପିଅନ୍ତୁ। ରାତିରେ ହଳଦୀ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ୮ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।
ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ
ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ, ପ୍ରତିଦିନ ନାସ୍ତା ଖାଇବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରନ୍ତୁ।
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏବଂ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚାଲିବା। ଲିଫ୍ଟ ବଦଳରେ ସିଡ଼ି ଚଲନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର କଫି କିମ୍ବା ଚା ପିଇବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଖାଇବା ଏବଂ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟରେ ୩ ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ।