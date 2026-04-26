୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେ, ତୋ ଝିଅକୁ ମୋ ସହିତ ବାହା କରା; ମନା କରିବାରୁ…

ଗତ ୧୫ ତାରିଖରେ ଇତିହାସ ସାର ଏକ ସ୍କର୍ପିଓରେ ରୀମାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବଳ ପୂର୍ବକ ଝିଅକୁ ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ପାଟନା: ଇତିହାସ ସାରଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟାମୀ। ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ କରି ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏଥିପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଅଫର। ହେଲେ ମହିଳା ଜଣକ ରାଜି ନହେବାରୁ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଉଦ୍ୟମ। ଏପରି ଘଟଣା ବିହାରରେ ଘଟିଛି।

ମୁଜାଫରପୁର ସାହେବଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୀମା(ଛଦ୍ମନାମ) ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାସ କରନ୍ତି। କାମଦାମ କରି ଚଳନ୍ତି। ରୀମାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ପାପ ନଜର ପକାଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷକ। ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲା।

ହେଲେ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ରୀମା। ସେ ଟଙ୍କା ନେବେନି କି ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାହା କରାଇବେନି ବୋଲି ରୋକ୍‌ଠୋକ୍ ଭାବେ କହିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇତିହାସ ସାରଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗତ ୧୮ ତାରିଖରେ ରୀମାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲା।

ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବାରୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ରୀମା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ରୀମାଙ୍କ ଭାଇ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଇତିହାସ ସାରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୀମାଙ୍କ ଭାଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସାହେବଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍‌ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଗତ ୧୫ ତାରିଖରେ ଇତିହାସ ସାର ଏକ ସ୍କର୍ପିଓରେ ରୀମାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବଳ ପୂର୍ବକ ଝିଅକୁ ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇତିହାସ ସାର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତତ୍ପର ହୋଇଛି। ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇତିହାସ ସାରଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

