କାହିଁକି ହାରିଲା ଭାରତ ଗୌହାଟି ଟେଷ୍ଟ୍, ପଛରେ ରହିଛି ଏହି ୫ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, ପରାଜୟ ପଛରେ ରହିଛି ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ହାତ !

କାହିଁକି ହାରିଲା ଭାରତ ଗୌହାଟି ଟେଷ୍ଟ୍, ପଛରେ ରହିଛି ଏହି ୫ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ

By Jyotirmayee Das

Guwahati Test: ଗୌହାଟିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ ହରାଇ ଏକ ବଡ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଏଥିସହ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ୨-୦ରେ ଜିତିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଫଳ ହୋଇଛି।

ଏହି ପରାଜୟର ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ରଣନୀତି । ଯାହା ଗୌହାଟିରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ।

ତେବେ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟେଷ୍ଟରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ତଳ କ୍ରମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Ayushman Card: ଘରେ ବସି କେମିତି ତିଆରି…

ସଜା ହେଲା ଗାଡ଼ି, ସଜ ହେଲା ପୁଅ; ବରଯାତ୍ରୀ…

ଅତିରିକ୍ତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର: ଭାରତ ଏହି ସିରିଜରେ ଟେଷ୍ଟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅତିରିକ୍ତ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଖେଳିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ କେବଳ ୬ ଓଭର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୪ ଓଭର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଥିଲେ।

ନମ୍ବର ୩ ବିଫଳ: ଏହି ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପର ନମ୍ବର-୩ ସ୍ଥାନ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରାଙ୍କ ପରେ ଭାରତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ସ୍ପିନ୍ ଆଗରେ ହାରିଗଲେ: ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ସ୍ପିନ୍ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଦକ୍ଷ ବୋଲି ଏକ ଧାରଣା ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସିରିଜରେ ତାହା ହୋଇନଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ସ୍ପିନ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସାଇମନ ହାର୍ମର ଏହି ସମାନ ପିଚ୍‌ରେ ୧୧୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ ୯୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବ: ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଭାଷା କ୍ଳାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦଳ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ପରି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛି । ଯଦିଓ ସେ ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ସଟ୍ ଖେଳି ନିଜର ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୭ ରନ କରିଥିବା ପନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ କେବଳ ୧୩ ରନ କରିପାରିଥିଲେ।

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ରଣନୀତି: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ୱିକେଟକିପର ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଜୁରେଲ ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୦ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୨ ରନରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଥିଲା।

 

You might also like More from author
More Stories

Ayushman Card: ଘରେ ବସି କେମିତି ତିଆରି…

ସଜା ହେଲା ଗାଡ଼ି, ସଜ ହେଲା ପୁଅ; ବରଯାତ୍ରୀ…

ସାଧାରଣ ପାନ ବିକାଳୀରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର…

କିଏ ଏହି Mary D’Costa?…

1 of 28,748