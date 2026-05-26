ଏହି ୫ଟି ଭୁଲ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୁଏ କାର୍ AC, କୁଲିଂ ଉପରେ ପଡ଼େ ପ୍ରଭାବ, ଆଜି ହିଁ ବଦଳାନ୍ତୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ
ଶୀଘ୍ର ବଦଳାନ୍ତୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ, ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ AC।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଖରାଦିନେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର (AC) ବିନା କାରରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତିକର ହୋଇପାରେ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ କାରର AC ଠିକ୍ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉନାହିଁ।
ସାଧାରଣତଃ, ଏକ ପୁରୁଣା କମ୍ପ୍ରେସର, ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍, କିମ୍ବା ଏକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ କାରର AC ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଫଳ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହାର କୁଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ?
ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ ପାର୍ଟସର ଯୋଗାଣକାରୀ ACTECmax ର ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କାରରେ ବସିବା ସମୟରେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଯାହା ଏହାର କୁଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟି କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯାହା କାରର AC କୁ ଖରାପ କରିପାରେ।
୧. ଏସି ଅନ୍ ରଖି କାଚ ଖୋଲା ରଖିବା:
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ଏସି ଚାଲୁ କରନ୍ତି ଏବଂ କାଚ ଖୋଲା ରଖନ୍ତି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ବାହାରୁ ଗରମ ପବନ ନିରନ୍ତର ଭିତରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଯାହା କ୍ୟାବିନର ତାପମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ରୋକିଥାଏ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ କ୍ୟାବିନକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ରେସରକୁ ତାହାର ଦୁଇଗୁଣ କ୍ଷମତାରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହା କମ୍ପ୍ରେସରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ କରିଦିଏ ଏବଂ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଫଳ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରେ।
୨. ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଇଞ୍ଜିନ ବନ୍ଦ କରିବା:
ଶୀଘ୍ରତାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ AC ବନ୍ଦ ନକରି ତୁରନ୍ତ କାରର ଇଞ୍ଜିନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କାରର AC ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ ଉଭୟ ପାଇଁ “ନୀରବ ହତ୍ୟାକାରୀ” ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ଯଦି AC ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ କାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ହଠାତ୍ ଏବଂ ଭାରୀ ଭାର ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଏହାର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କାରର ଭିତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ AC ପାଇପ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଜମା କରିଥାଏ, ଯାହା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଜୀବାଣୁ ଏବଂ କବକ ପାଇଁ ପ୍ରଜନନ ସ୍ଥଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
ଏହା ବଦଳରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିବାର ୨-୩ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ AC ବନ୍ଦ କରି କେବଳ ବ୍ଲୋୟରକୁ ଚାଲିବାକୁ ଦେବା। ଏହା ପାଇପଗୁଡ଼ିକରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୁଖିବାକୁ ଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବାକୁ ରୋକାଯାଏ।
୩. କାର କ୍ୟାବିନରେ ଅଳିଆ ଏବଂ ଧୂଳି:
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର ଭିତରେ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ସିଟ୍ ଉପରେ ଧୂଳି ଏବଂ ମଇଳା ଜମା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ AC ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ AC ଚାଲୁଥାଏ ଏହା କ୍ୟାବିନ ଭିତରେ ଥିବା ବାୟୁକୁ ପୁନଃପରିଚାଳନ କରିଥାଏ। ଏହି ବାୟୁ ସହିତ ଧୂଳି ସିଧାସଳଖ AC ଫିଲ୍ଟରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଫସିଯାଏ। ଏକ ବନ୍ଦ ଫିଲ୍ଟର ଥଣ୍ଡା କରିବା ଦକ୍ଷତାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ AC ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରେ।
୪. ଭୁଲ ପ୍ରକାରର କାର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା:
କାର୍ ଏସି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହା ୯୦% କାର୍ ମାଲିକ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି। ଜେଲ୍-ଆଧାରିତ କିମ୍ବା ମହମ-ଆଧାରିତ କାର୍ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଗାଡ଼ିର ଗନ୍ଧକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଏସିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ।
ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ଏହି ଜେଲଗୁଡ଼ିକ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଏହି ବାଷ୍ପ ଏସିର ଥଣ୍ଡା ପବନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ, ଏହା ପୁଣି ଥରେ କଠିନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ।
ଏହି ଚିପିଚିପି ପଦାର୍ଥ ଏସି ଫିଲ୍ଟର ଏବଂ ଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚମାନର ତରଳ କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରେଆଧାରିତ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।
୫. ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଧୂମପାନ କରିବା:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଧୂମପାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଫୁସଫୁସକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ କାରର AC ସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି।
କାରର ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁକୁ ଶୋଷିତ କରେ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଟାର ଏବଂ ପାଉଁଶ କଣିକା ସହିତ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଫିଲ୍ଟରଟି କଳା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାରଟି ସିଗାରେଟର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଗନ୍ଧ ବାହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହାକୁ ଦୂର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର।
ଉପସଂହାର:
କାରର ଏସି କେବଳ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହି ସରଳ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ଆପଣ କେବଳ ଭାରୀ ମରାମତି ବିଲ୍ ଏଡାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ କାରର ଜୀବନକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ମାଇଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ।