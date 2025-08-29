Kidney damage: ସପ୍ତାହ ଧରି ସକାଳୁ ଏହି 5 ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସାବଧାନ! ହୋଇପାରେ କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍
ସପ୍ତାହ ଧରି ସକାଳୁ ଏହି 5 ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସାବଧାନ! ହୋଇଥାଇପାରେ କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ । 99% ଲୋକ କରନ୍ତି ଅଣଦେଖା ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: କିଡନୀ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଯାହା ରକ୍ତକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିବା, ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଶରୀରର ମିନେରାଲ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କାମ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଭୁଲ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଔଷଧର ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନ ଯୋଗୁଁ କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜର ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଜଣାପଡିବା ବେଳକୁ ରୋଗ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିସାରିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରାୟ 99% ଲୋକ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜର 5 ଟି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ
1- ମୁଖ ଏବଂ ଆଖି ଫୁଲିବା (Facial Puffiness)
ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଫୁଲିଯାଏ, ବିଶେଷକରି ଆଖି ତଳ, ତେବେ ଏହା କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଶରୀରରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ଲୁଇଡ ଜମା ହେବାକୁ ଲାଗେ।
2-ସକାଳୁ ଥକ୍କା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ ଖରାପ ହୁଏ, ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
3-ଫେଣଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ରା
ଯଦି ସକାଳେ ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ରାରେ ପ୍ରଚୁର ଫେଣ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଲିକେଜର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ପରିସ୍ରାରେ ଫେଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଫେଣ କିଡନୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତା।
4-ପାଦ/ଗୋଇଁଠି ଫୁଲିବା
ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପାଦ ଏବଂ ଗୋଇଠି ଫୁଲିବା ମଧ୍ୟ କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁୟରର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କିଡନୀ ଶରୀରରୁ ସୋଡିୟମ୍ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବା ଫ୍ଲୁଇଡକୁ ବାହାର କରିପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ତଳ ଭାଗରେ ଫୁଲା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
5-ସକାଳର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ଅଭାବ
କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୁଏ, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଫଳରେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କେବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ?
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ 1-2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପରିସ୍ରା ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯିବ?
1-ଅଧିକ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରୁହନ୍ତୁ
2-ଅଧିକ ଲୁଣ ଏବଂ ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରନ୍ତୁ
3-ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ସୁଗାର ଲେବଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ
4-ଅତ୍ୟଧିକ ପେନକିଲର କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
5-ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାନ୍ତୁ
ଡାକ୍ତର କ’ଣ କୁହନ୍ତି ?
ନାରାୟଣ ହେଲ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲର ନେଫ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ ପାଣ୍ଡେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ମୁହଁ ଫୁଲିବା, ଗୋଡ଼ ବା ପାଦର ଉପର ଭାଗରେ ପାଣି, ଫେଣ ପରିସ୍ରା, ଲଗାତାର ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତି ଶୋଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବା କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣଦେଖା କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁୟର ହୋଇପାରେ।
ଡାକ୍ତର ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ରକ୍ତ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ପରୀକ୍ଷା କରାଇନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଜଣେ ନେଫ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରାଯିବା ଉଚିତ। କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ ଏକ ରୋଗ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େ, ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟୋଚିତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିପାରିବ।