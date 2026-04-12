ଭାରତର ଏମିତି ୫ଟି ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରୁ ପ୍ରସାଦ ଘରକୁ ଆଣିବା ନିଷେଧ !

ଭକ୍ତି ନା ଭୟ? ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହି ୫ଟି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ନିଷେଧ।

By Priyanka Das

ଭାରତ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଦେଶ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରସାଦ ଘରକୁ ନେଇ ଆସୁ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ, ଆମ ଦେଶରେ ଏପରି କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁଠାରୁ ପ୍ରସାଦ ଘରକୁ ଆଣିବା କିମ୍ବା ବାହାରେ ଖାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ଏହି ପରମ୍ପରା ପଛରେ ରହିଛି କିଛି ରୋଚକ ତଥା ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି କାରଣ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ୫ଟି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ…

୧. ମେହେନ୍ଦୀପୁର ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର, ରାଜସ୍ଥାନ

ରାଜସ୍ଥାନର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭୂତ-ପ୍ରେତ ବାଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏଠାରେ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ପ୍ରସାଦ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଘରକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଯଦି କିଏ ଏଠାରୁ ପ୍ରସାଦ ଘରକୁ ନିଏ, ତେବେ ତା’ ସହିତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏପରିକି ମନ୍ଦିର ଛାଡିବା ସମୟରେ ପଛକୁ ଚାହିଁବା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବାରଣ।

୧୩ ନା ୧୪ ଏପ୍ରିଲ… କେବେ ପାଳିବେ…

କାଳାଷ୍ଟମୀ ରାତିରେ କାହିଁକି ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ…

୨. କାଳ ଭୈରବ ମନ୍ଦିର, ଉଜ୍ଜୈନ

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୈନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ କରାଯାଏ। ଏହା ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠାରେ ମଦ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ଚଢ଼ାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସାଦ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଭକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କିମ୍ବା ଘରକୁ ନେବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଯିଏ ଏହି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

୩. କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ

କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଲାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରସାଦକୁ କେବଳ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଯାଇଥିବା ପ୍ରସାଦକୁ ଖାଇବା କିମ୍ବା ଘରକୁ ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ, କାରଣ ଏହା ‘ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର’ (ଶିବଙ୍କର ଜଣେ ଗଣ)ଙ୍କର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ଅମଙ୍ଗଳ ବୋଲି ଧରାଯାଏ।

୪. ନୈନା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ

୫୧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମା’ ନୈନା ଦେବୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଚଢ଼ାଯାଏ। ଏଠାରେ ନିୟମ ରହିଛି ଯେ ମା’ଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ କେବଳ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସେବନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି କେହି ଭୁଲରେ ଏହି ପ୍ରସାଦକୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ନିଏ, ତେବେ ସେ ବଡ଼ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।

 

୫. କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ଆସାମ

ଆସାମର ଗୌହାଟୀରେ ଥିବା ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର କେନ୍ଦ୍ର। ମା’ଙ୍କ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ୩ ଦିନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା ଘରକୁ ନେବା କଠୋର ଭାବେ ନିଷେଧ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମୟରେ ମା’ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ।

You might also like More from author
More Stories

୧୩ ନା ୧୪ ଏପ୍ରିଲ… କେବେ ପାଳିବେ…

କାଳାଷ୍ଟମୀ ରାତିରେ କାହିଁକି ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ…

ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କାହିଁକି କରାଯାଏ?…

ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ବରକୁ ନିଜ ସ୍ତନରୁ କାହିଁକି…

1 of 378