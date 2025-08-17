ହାତରୁ ଖସିବ ଏସିଆ କପ! ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଘାତକ ଏହି 3 ପାକିସ୍ତାନୀ ଘାତକ ବୋଲର, ସାମ୍ନା କରିବା କାଠିକର ପାଠ…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିସିବି ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରେ ଏପରି ୫ ଜଣ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଦଳ (ପାକିସ୍ତାନ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପ୍ଲେୟର୍ସ ଲିଷ୍ଟ ଏସିଆ କପ୍) ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବଂ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଇଁ କାରଣ ସେହି ଦିନ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ (ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍) ମ୍ୟାଚ୍ ଏସିଆ କପରେ ଖେଳାଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିସିବି ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରେ ଏପରି ୫ ଜଣ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କ ବାବଦରେ…

ଏହି ୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ

ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଉଛି ଚାଇନାମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିନର ସୁଫିଆନ୍ ମୁକିମ୍, ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୧ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଆବୁଧାବି ଏବଂ ଦୁବାଇର ପିଚ୍ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ, ଯଦି ମୁକିମ୍ ପରିସ୍ଥିତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ସେ କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏସିଆ କପ୍ ରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ବାମହାତୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ଆମିର ହୁଅନ୍ତୁ, ୱାସିମ ଆକ୍ରମ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି, ସେମାନେ 2021 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସଲମାନ ମିର୍ଜା ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗତି ନୁହେଁ ବରଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ସୁପର ଲିଗର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ସେ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ଏକ ଓଭର ମେଡେନ୍ ବୋଲିଂ କରି ନିଜ ପ୍ରତିଭାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ହାସନ ନୱାଜ ଜଣେ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟର, ସେ ଏହି ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ର ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ 19 ଚୌକା ଏବଂ 27 ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଟି20ରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ 175 ରୁ ଅଧିକ। ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହିଟିଂ ପାୱାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେ 2025 ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ (339) କରିଥିବା ବ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ।

ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ 2024 ରେ ପାକିସ୍ତାନର ଟି20 ଦଳକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସେ ଓପନର ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ୬ ଟି ଟି-୨୦ ଇନିଂସରେ ତିନୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ୨୨୯ ରନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୪୫ ଏବଂ ସେ ଏସିଆ କପରେ ପାକ୍ ଦଳକୁ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ ଦେଇପାରିବେ।

ତାଲିକାରେ ଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗା। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରୋଟି ଟି-୨୦ ସିରିଜରୁ ୨ଟି ଜିତିଛି। ସଲମାନ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୧୪ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ୩୩୦ ରନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ୧୩୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ୩୭ ପାଖାପାଖି ହାର ଏସିଆ କପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

 

