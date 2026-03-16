DA Hike: ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ 5% ବୃଦ୍ଧି! କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନର୍ସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ସରକାର
ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ 5% ବୃଦ୍ଧି! କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନର୍ସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ସରକାର
DA Hike: ସୋମବାର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। ତ୍ରିପୁରାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣିକ ସାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ (DR) ରେ 5% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଉଥିବା ମୋଟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 36% ରୁ 41% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତ୍ରିପୁରା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଣଜିତ ସିଂହ ରାୟ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ଶେଷ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣିକ ସାହା ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ ରେ ଏହି ନୂତନ ବୃଦ୍ଧି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬ ରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
୧୦୨,୫୬୩ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୮୧,୦୧୯ ପେନସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣିକ ସାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ୧୦୨,୫୬୩ ନିୟମିତ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୮୧,୦୧୯ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ DA ଏବଂ DR ବୃଦ୍ଧିର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ୫% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବାର୍ଷିକ ୫୦୦ କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆମେ ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ DA ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଉଥିବା DA ର ନିକଟତର ହୋଇପାରିବ।” ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ୫୮% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ତ୍ରିପୁରାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ୧୭% ପଛରେ ଅଛନ୍ତି -ଯାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମାନତା।
ତ୍ରିପୁରା ସରକାର 34,212.31 କୋଟି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି
ସୋମବାର ଦିନ, ତ୍ରିପୁରା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଣଜିତ ସିଂହା ରାୟ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 34,212.31 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ନୂତନ ଟିକସ ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ବଜେଟ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ ଗତ ବର୍ଷର 32,423 କୋଟି ବଜେଟ୍ ଆକଳନ ତୁଳନାରେ 5.52 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ତଥାପି, ସାମଗ୍ରିକ ବଜେଟ୍ ଆକାରରେ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ, 240.72 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଅଣ୍ଟ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ରାୟ 8,945.92 କୋଟି ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ତୁଳନାରେ 13.19 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ।