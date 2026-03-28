ODI World Cup 2027 ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ, ଜଣକ ଉପରେ ସସ୍ପେନ୍ସ, 3ଜଣଙ୍କ ଛୁଟି; ଟିମରେ ଦେଖାଯିବେନି ଏହି 5 ଷ୍ଟାର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ଓ ନାମିବିଆରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଲକ୍ଷରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। କିନ୍ତୁ ODI ୱର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି। ଗତ ୱର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦଳର କିଛି ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ଏଥର ଦଳରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ସେପଟେ ସିନିୟର୍ ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କ ବୟସ୍ ଓ ଫିଟ୍ନେସ୍ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେବ।
କିନ୍ତୁ 5 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାକି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ODI ଦଳ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ
ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ 2023 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର 34 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ସେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍କୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ, ଅଶ୍ୱିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ – ଯିଏ ଭାରତକୁ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ – ସେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 49 ରନ୍ର ଏକ ଦମଦାର ଇନିଂସକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ, ଯେଉଁ ବାକି ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ମ୍ୟାଚରେ 25 ରନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରି ନଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି।
ମହମ୍ମଦ ଶାମି
୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆହତ ହେବା ପରେ ସେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ; ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ମାତ୍ର ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରମୁଖ ୱିକେଟ୍ ଟେକର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋଟ ୨୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଶାମି ଗତ ବର୍ଷ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବା ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତଥାପି, ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପରଠାରୁ – ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସାର୍ବଜନୀନ ବିବାଦ ପରେ – ସେ ଦଳକୁ ଫେରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଫେରିବା ଏବେ ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ।
ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁର
ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଫେରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ମନେହୁଏ। ସେ ପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଆଘାତ ଶାମିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଏବଂ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ODI ଦଳକୁ ଫେରି ନାହାଁନ୍ତି। ଯଦିଓ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ନିଜେ 2027 ରେ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି।
ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା
ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ଏବଂ ଟିମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହା ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ନେଇ ହେବ। ଜାଡେଜାଙ୍କ ଫିଟ୍ନେସ୍ ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କିଛି ବର୍ଷରେ ODIରେ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେତେ ଖାସ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଅଂଶ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କେବଳ 43 ରନ କରିପାରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ବି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରି ନଥିଲେ। ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଜାଡେଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।