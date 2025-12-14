ODI କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରନ୍ ମେସିନ୍ କିଏ? ସଚିନଙ୍କ ଠାରୁ କୋହଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କ ଐତିହାସିକ ତାଲିକା…
ODI କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରନ୍ ମେସିନ୍ କିଏ? ସଚିନଙ୍କ ଠାରୁ କୋହଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ODI Series: ଭାରତୀୟ ଦଳ ସର୍ବଦା ODI କ୍ରିକେଟରେ ତାର ଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ଭାରତ ଏପରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ରନ ସ୍କୋର କରିନଥିଲେ ବରଂ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ODIରେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରରଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଟପ୍ ଅର୍ଡର ସର୍ବଦା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହୋଇଆସିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କଠାରୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି।
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର: ଭାରତ ପାଇଁ ODI ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିବାର ରେକର୍ଡ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ସେ ୧୯୮୯ ରୁ ୨୦୧୨ ମଧ୍ୟରେ ୪୬୩ଟି ODI ଖେଳି ୪୪.୮୩ ହାରରେ ୧୮,୪୨୬ ରନ କରିଥିଲେ। ସେ ODI କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିଶତକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୪୯ ଶତକ ଏବଂ ୯୬ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଥିଲା।
ବିରାଟ କୋହଲି: ଯେତେବେଳେ ODI କ୍ରିକେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ତାରକାଙ୍କ କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମ ଆସେ। ୨୦୦୮ ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ୩୦୮ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୪,୫୫୭ ରନ କରିଥିଲେ। ୫୮.୪୬ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହାର ସହିତ, ବିରାଟ ODI ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତାଙ୍କର ୫୩ ଶତକ ଏବଂ ୭୬ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଫିଟନେସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ରେକର୍ଡ ଯୋଗୁଁ କୋହଲିଙ୍କୁ ଚେଜ୍ ମାଷ୍ଟର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ।
ରୋହିତ ଶର୍ମା: ରୋହିତ ଶର୍ମା ODI କ୍ରିକେଟରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ସେ ୨୭୯ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୧,୫୧୬ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର ୨୬୪, ଯାହା ODI ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର ହୋଇ ରହିଛି। ରୋହିତଙ୍କ ନାମରେ ୩୩ ଶତକ ଏବଂ ୬୧ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ସେ ୩୫୫ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂର ପ୍ରମାଣ।
ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି: ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନଥିଲେ ବରଂ ଜଣେ ନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ୩୦୮ ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୧,୨୨୧ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୨୨ ଶତକ ଏବଂ ୭୧ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଥିଲା। ଗାଙ୍ଗୁଲି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ବିଜୟୀ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ: “ଦି ୱାଲ୍” ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ସେ ୩୪୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୦,୭୬୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଦଳକୁ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।