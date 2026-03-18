ଭାରତର 5 ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ନେଟୱର୍ଥ ଜାଣିଲେ ଉଡିଯିବ ହୋସ୍, ଲିଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର କେତେ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତରେ 30 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି; ରାଜ୍ୟର କମାଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆୟର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଦରମା। ତଥାପି, ସାରା ଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ସମାନ ନୁହେଁ; ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା 1 ଲକ୍ଷ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦରମା 4 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦେଶରେ ଅନେକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆମେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା – ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି। ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଉତ୍ତର ଭାରତ – ଏକ ଏପରି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ରାଜନୀତି ଲୋକଙ୍କ ଶିରାପ୍ରଶିରାରେ ବହେ । କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5 ତାଲିକାରେ ସେଠାକାର କେବଳ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
ଅଧିକନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାରତର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର 57 ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ନୁହେଁ।
1- ଧନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 2023 ରେ ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି 42.04 କୋଟି।
2- ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏବଂ ଏହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ। ସେଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ସିଟ ଅଛି। ତଥାପି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନେଫିଉ ରିଓ, ଦେଶର ଧନୀ ରାଜନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ; ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି 46.95 କୋଟି।
3- କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର। ସେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ତାହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି 51.93 କୋଟି।
4- ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପେମା ଖାଣ୍ଡୁ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସରକାର ଗଠନ କରୁଛି। ପେମା ଖାଣ୍ଡୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୬ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ବହନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ୩୩୨.୫ କୋଟି।
5- ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଧନୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ନୁହେଁ; ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୯୩୧.୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ।
ଓଡ଼ିଶା CM ଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି
ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2024 ରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ରାଜ୍ୟର କେଉଁଝର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ଉପରେ ତାଙ୍କର 95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଋଣ ଅଛି।
ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ?
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପରିମାଣ ମାତ୍ର 15.38 ଲକ୍ଷ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କର ଚଳମାନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।