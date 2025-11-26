ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମାଲାମାଲ କରିଛି ୟୁଟୁବ; ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ମିଳୁଛି ପୁଳାଏ ଟଙ୍କା, ମାସକୁ ଆୟ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ…
ଏମାନଙ୍କୁ ୟୁଟୁବ ଦେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ୟୁଟୁବ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ ହେବେ ଯେ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା ୟୁଟୁବରଙ୍କୁ ମାସିକ କେତେ ଟଙ୍କା ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ମିଳିଥାଏ।
ଟେକ୍ନିକାଲ ଗୁରୁଜୀ(ଗୌରବ ଚୌଧୁରୀ): ଗୌରବ ଚୌଧୁରୀ, ଯିଏକି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଗୁରୁଜୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ସେ ଟେକ୍ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଜଗତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାମ ଭାବେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିପ୍ରାୟ ୩୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା (ପ୍ରାୟ ୩.୫୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର) ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ତାଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ ପ୍ରାୟ ୨.୫–୩ କୋଟି ଟଙ୍କା (ପ୍ରାୟ ୨.୫–୩ ବିଲିୟନ ଡଲାର) ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି , ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଲର ଆୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
କ୍ଯାରିମିନତି(ଅଜୟ ନଗର): ଅଜେୟ ନାଗର, ଯିଏକି କ୍ୟାରିମିନାଟି ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା, ଜଣେ YouTube “ରୋଷ୍ଟିଂ” ଏବଂ ଗେମିଂ ସୁପରଷ୍ଟାର ଭାବରେ ନିଜର ଏକ ଅଲଗା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୩୧ କୋଟି (ପ୍ରାୟ ୧.୩୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର) ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ ୧.୫ ରୁ ୨ କୋଟି (ପ୍ରାୟ ୧.୫ ନିୟୁତ ଡଲାର) ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ବିବିକି ବାଇନ୍ସ (ଭୁବନ ବାମ): ଭୁବନ ବାମ ତାଙ୍କର ସ୍କେଚ୍ କମେଡି ଚ୍ୟାନେଲ, ବିବି କି ଭାଇନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୧୨୨ କୋଟି ‘ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ ୧.୨ କୋଟିରୁ ୧.୮ କୋଟି ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।
ଅମିତ ଭାଦାନା: ଅମିତ ଭଦାନାଙ୍କ ଦେଶୀ କମେଡି ଏବଂ କାହାଣୀ କହିବା ଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ YouTube ରେ ଏକ ବଡ଼ ନାମ ଦେଇଛି। ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୮୦ କୋଟି (ପ୍ରାୟ ୮୦ ନିୟୁତ USD) ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ ୮୦ ଲକ୍ଷ ରୁ ୧.୨ କୋଟି (ପ୍ରାୟ ୧୨ ନିୟୁତ USD) ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ନିଶା ମଧୁଲିକା: ନିଶା ମଧୁଲିକା ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିରାମିଷ ରେସିପି ଭ୍ଲଗିଂର ରାଣୀ। ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ 45 କୋଟି (ପ୍ରାୟ ₹450 ନିୟୁତ) ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ ୪୦–୫୦ ଲକ୍ଷ (ପ୍ରାୟ ₹୪୦୦,୦୦୦–₹୫୦୦,୦୦୦) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ YouTube କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ ବରଂ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ।