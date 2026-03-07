ପାକିସ୍ତାନରେ ଚାଲିଛି ଗୁଳିମାଡ଼; ଦେଶର ଭିତରେ ପଶିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ! ଟେନସନରେ କାମକରୁନି ଶେହବାଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ…
ପାକିସ୍ତାନରେ ପଶିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଅପରେସନରେ 15 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେନା କହିଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ପରେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଅପରେସନ୍ (IBOs) ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେନା ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶର ହର୍ଣ୍ଣାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲା।
ସେନା କହିଛି ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ, ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଏକ “ଖାୱାରିଜ” ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ 12 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇଥିଲେ।
ତେହରିକ-ଇ-ତାଲିବାନ୍ ପାକିସ୍ତାନ: ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର 2024 ରେ ନିଷିଦ୍ଧ ତେହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ୍ ପାକିସ୍ତାନ (TTP)କୁ “ଫିଟନା ଅଲ-ଖାୱାରିଜ” ଭାବରେ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଇସଲାମିକ ଇତିହାସର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦର୍ଶାଏ ଯେଉଁମାନେ ହିଂସାରେ ଲିପ୍ତ ରହି ସବୁବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି।
ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ବାସିମା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁପ୍ତଚର ଆଧାରିତ ଅଭିଯାନରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲେ। ସେନା ମିଶ୍ରିତ-କ୍ୟାଲିବର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା। ସେନା କହିଛି ଯେ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପରେସନରେ ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଗୋଳାବାରୁଦ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି: ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବାଲୁଚ୍ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି (BLA) ଏବଂ TTP କୁ ଦାୟୀ କରୁଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଏହା ନୂଆ ନୁହେଁ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବେଲୁଚି ଲିବରେସନ ଆର୍ମୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଛକାପଞ୍ଝା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଭାରତକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ନାକରେ ପାଣି ପିଆଉଛି ବାଲୁଚ ଆର୍ମି। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି।