ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ଥିଲା ବାପା… ୫ ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ମାରି ବସ୍ତାରେ ପୁରାଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ପ୍ରେମିକାର ପରିବାର
ପାଟନା: ବିହାରର ଜେହାନାବାଦରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ୫ ବର୍ଷର ବାଳକକୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗାଁର ଏକ ଘର ପଛରେ ଏକ ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତଦେହର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଏହା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା।
ବାପା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ
ତେହଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଶ୍ଚିମ ସରେନ ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶିଶୁର ଏହି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୃତ ଶିଶୁଟି ସୁଧୀର କୁମାର ଓରଫ ଭୀମ ଯାଦବଙ୍କ ୫ ବର୍ଷର ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟନ କୁମାର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି।
ଶିଶୁଟିର ବାପାର ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ ଝିଅଟିର ପରିବାର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶିଶୁଟିକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣାରେ, ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହରେ ଗାଁର ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଝିଅଟିର ପରିବାର ଫେରାର୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚଢାଉ କରୁଛି।
ବସ୍ତାରେ ମୃତଦେହ
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆର୍ଯ୍ୟାନ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀର ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟାପକ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ, ଈଶ୍ୱରୀ ଯାଦବଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ ଏକ ବସ୍ତା ଭିତରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ଏସଡିପିଓ ମନୀଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଖୋଜା ଚାଲିଛି।