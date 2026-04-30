୫୦ ଫୁଟର ବିଶାଳକାୟ ‘ବାସୁକୀ’! ଭାରତରୁ ମିଳିଲା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଚୀନ ସାପର ଜୀବାଶ୍ମ
ଗବେଷକମାନେ ୪୭ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏକ ସାପ ପ୍ରଜାତି 'ବାସୁକୀ ଇଣ୍ଡିକସ୍' (Vasuki indicus) ର ଅବଶେଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସାପର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ ୩୬ ରୁ ୫୦ ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଏହା ପ୍ରାୟ ଏକ ପୁରାଣ କଥା ଭଳି ମନେହୁଏ: ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ପ୍ରାଚୀନ ସାପର ଜୀବାଶ୍ମ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହଜରେ ଏକ ସିଟି ବସର ଲମ୍ବ ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ହୁଏତ ଏହା ଦୁନିଆର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାପମାନଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରେ।
‘ବାସୁକୀ ଇଣ୍ଡିକସ୍’ (Vasuki indicus) କୁ ନେଇ ଏହି ଉତ୍ସାହ କେବଳ ଏହାର ବିରାଟ ଆକାର ପାଇଁ ନୁହେଁ (ଯଦିଓ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ବହୁତ ବିସ୍ମୟକର)। ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଆମକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଚରମ ସୀମା ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
‘ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିପୋର୍ଟସ୍’ (Scientific Reports) ଅନୁସାରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଏକ ସାପର ଜୀବାଶ୍ମ ହାଡ଼ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ‘ବାସୁକୀ ଇଣ୍ଡିକସ୍’ (Vasuki indicus) ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ବିଶାଳକାୟ ଜୀବ ପ୍ରାୟ ୪ କୋଟି ୭୦ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତର ଗୁଜରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିଲା । ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ଲମ୍ବ ୩୬ ରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜଣାଶୁଣା ସାପ, ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ‘ଟିଟାନୋବୋଆ’ (Titanoboa) ଶ୍ରେଣୀରେ ସାମିଲ କରୁଛି ।
ଏହି କାହାନୀ ଦେବାଜିତ୍ ଦତ୍ତ ଏବଂ ସୁନୀଲ ବାଜପେୟୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କୁଚ୍ର ପାନାନ୍ଧ୍ରୋ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ଖଣିରୁ ମିଳିଥିବା ୨୭ଟି କେଶରୁକା (vertebrae) ବା ମେରୁହାଡ଼ର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ହାଡ଼ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯାହା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆକାର ଅନୁମାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏହି ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ନାମ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସର୍ପ ‘ବାସୁକୀ’ଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିସହ ଯେଉଁ ଦେଶରୁ ଏହା ମିଳିଛି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏହାର ନାମରେ ‘ଇଣ୍ଡିକସ୍’ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବାସୁକୀ ଇଣ୍ଡିକସ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କେଶରୁକା ବା ମେରୁହାଡ଼ ବେଶ୍ ମୋଟା ଥିଲା: କିଛି ହାଡ଼ ୪ ଇଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା ଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାପଟି ପ୍ରାୟ ୪୯.୯ ଫୁଟ (ପାଖାପାଖି ୧୫ ମିଟର) ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏହା ବାସୁକୀ ଇଣ୍ଡିକସ୍କୁ ସବୁ ସମୟର ବିଶାଳକାୟ ବିଜୟୀ ‘ଟିଟାନୋବୋଆ’ (Titanoboa) ସହିତ ସମାନ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖୁଛି। ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କାଳ ବିନା ସେମାନେ ଶତପ୍ରତିଶତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତା’ର ବହୁତ ନିକଟତର। ଏଭଳି ଶରୀର ସହିତ ଏହି ସାପଟି ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ର ହୋଇନଥିବ। ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଆଜିର ଆନାକୋଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଭଳି ଶିକାରକୁ ଲୁଚି ରହି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ଏବଂ ଶିକାର ପାଖକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା।
ଏବେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାପ (ଯେମିତିକି ରେଟିକୁଲେଟେଡ୍ ପାଇଥନ୍) କ୍ୱଚିତ୍ ୨୫-୩୦ ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବାଶ୍ମ ଆବିଷ୍କାର ଅନୁଯାୟୀ ଟିଟାନୋବୋଆ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଫୁଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ, ବାସୁକୀ ଇଣ୍ଡିକସ୍ ସେହି ଆକାରର କିମ୍ବା ହୁଏତ ତା’ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
ତେଣୁ, ବାସୁକୀ ଇଣ୍ଡିକସ୍ ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାପମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ ଏବଂ ଏହାର ଓଜନ ପାଖାପାଖି ଏକ ଟନ୍। ଏହା କେବଳ ବଡ଼ ନୁହେଁ; ଏହା ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଯୁଗର ଏକ ବିଶାଳକାୟ ରାକ୍ଷସ ଭଳି ବଡ଼। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବାସୁକୀ ଇଣ୍ଡିକସ୍ ‘ମାଡସୋଇଡାଏ’ (madtsoiidae) ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ୧୦ କୋଟି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ ତଥା ଭାରତରେ ବ୍ୟାପିଥିଲେ । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହିଭଳି ବିଶାଳ ମାଡସୋଇଡ୍ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ‘ଇଓସିନ୍’ (Eocene) ଯୁଗରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲେ ।