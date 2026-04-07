‘ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ୫୦ ଲକ୍ଷ’, ଇମେଲରେ ଆସୁଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଦାବି, ଚନ୍ଦ୍ରିକା କହିଲେ…
ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦୀକ୍ଷିତ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏକ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: “ବଡା ପାଓ ଗାର୍ଲ” ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦୀକ୍ଷିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଯୋଗୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୁଗମ ଅନେକ ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ। ଏବେ, କେବଳ ଦୁଇଜଣ ହିଁ କହିପାରିବେ କିଏ ସତ କହୁଛି ଏବଂ କିଏ ମିଛ କହୁଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଉ ଏକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ କାମ ସହିତ ଜଡିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆପୋଷ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ବଦଳରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କନ୍ନନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିକଟ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦୀକ୍ଷିତ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସଠିକ୍ ଇମେଲ୍ ପଠାଇଥିଲି। ସେ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ର ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ସେ ମୋତେ ଏକ ରିସର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର, ସ୍ଥାନ ମୋର। ସେ କହିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଆପଣ ବାକି କଥା କୁହନ୍ତୁ।”
ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, “ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ତାଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା।” ସୈଫି ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଏକ ଆପୋଷ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଦୁବାଇକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ।
ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦୀକ୍ଷିତ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସାଲିସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନଚେତ୍, ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଚନ୍ଦ୍ରିକା କହିଲେ, “ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏହା ହିଁ କଥା। ଏହା ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁଟରେ ମଧ୍ୟ ଘଟେ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଅତି କମରେ ଥରେ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ‘ତୁମର କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ମୋତେ କୁହ।’