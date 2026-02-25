Underwear, ଗାମୁଛା, ତେଲ ଯୋଗଇବାକୁ ୫୦ ଜଣ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ… BSNL ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ!
Jyotiraditya Scindia Statement: ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର, ତେଲ ଏବଂ ସାବୁନ ଦୁର୍ନୀତିରେ BSNLର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଏସଏନଏଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିବେକ ବଂଶଲଙ୍କ ପ୍ରୟାଗରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଆହୁରି ବଢିଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷପତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚିଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାମଲା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ମନ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଧିଆ କ’ଣ କହିଲେ: ସିନ୍ଧିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପରମ୍ପରାର ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପାଇବା ପରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଏବଂ ଏପରି ଆଚରଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ।
ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କ’ଣ ଲେଖାଯାଇଥିଲା: ଅଫିସ୍ ଅର୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ବିବେକ ବନଜାଲ ଫେବୃଆରୀ ୨୫-୨୬ ରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ ୧୯ ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ନୋଟିସରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ, ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନ, ଡଙ୍ଗା ଚାଳନ ଏବଂ ବଡ଼ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଅକ୍ଷୟବଟ ଏବଂ ପାତାଳପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ନାନ କିଟ୍ ଠାରୁ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ନାନ କିଟ୍ ତାଲିକା ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲା।
ଆଦେଶରେ ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା, ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର, ଚପଲ, ଗୋଟିଏ ପାନିଆ , ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ତେଲ ବୋତଲ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛଅଟି କିଟ୍ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି କିଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ସହିତ, ଘାଟରେ ବେଡସିଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହୋଟେଲ ଏବଂ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟସ , ଫଳ, କ୍ଷୌର କିଟ୍, ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ବ୍ରଶ୍, ସାବୁନ୍, ସାମ୍ପୁ ଏବଂ ତେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ଥିଲା।
ମୋଟ ୨୦ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଗସ୍ତକୁ ଶୀଘ୍ର ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରୟାଗରାଜର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ BSNL ଅଧିକାରୀ ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବିଭାଗର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ମତାମତ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଖାଲି କରିବା ଏବଂ ତା’ପରେ କୁକୁରକୁ ବୁଲାଇବାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ ଖୈରୱାରଙ୍କ ମାମଲା ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିଲା।
ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ, BSNL ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ ବିଷୟରେ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସରକାର ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।