କ’ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ୫୦ ପଇସା ଓ ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍? RBI କଲା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାରବାରରେ ୫୦ ପଇସା ଏବଂ ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବରକୁ ଭଲଭାବରେ ପଢନ୍ତୁ । ଏହି ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରା ଅନ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପରି ବୈଧ ମୁଦ୍ରା। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ୨, ୫ ଏବଂ ୧୦ ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ପରି ୫୦ ପଇସା ଏବଂ ୧ ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ଏବଂ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବିନା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ।
RBI ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସଂକୋଚ ନକରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛି। ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହାର ବୈଧତା ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ
ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛି। ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ 50 ପଇସା ଏବଂ 1 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ RBI ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ମୁଦ୍ରା ପରି ବୈଧ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଏବେ ଭୟ କିମ୍ବା ସଂକୋଚ ବିନା ଏହି ମୁଦ୍ରା ସହିତ କାରବାର କରିପାରିବେ।
10 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ
ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ବାର୍ତ୍ତାରେ ପଚାରିଛି, “ଆପଣ କ’ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ଥିବା ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସମାନ ମୂଲ୍ୟର ମୁଦ୍ରା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହା କରାବାର କରାଯାଇପାରିବ ।” 50 ପଇସା, 1, 2, 5, 10 ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ଟେଣ୍ଡର ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳନରେ ରହିଥାଏ। ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଭ୍ରମ କିମ୍ବା ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।