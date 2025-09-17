CHARIDHAM

ହଠାତ୍ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ବର୍ଷା ହେଲା ୧୦୦-୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକରେ ଜନସମୁଦ୍ର!

କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା?

By Subhasmita Das

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ହଠାତ୍ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ବର୍ଷା ହେଲା ୧୦୦-୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍।  ଆଉ ଏହା ଦେଖି ଟଙ୍କା ଗୋଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଯେହେତୁ ରାତି ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି ଟଙ୍କା ଗୋଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।

ଏହି ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଗପ ପରି ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁକି ନା ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ କାଳ୍ପନିକ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ୱା ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ।  ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି ଅଜବ ଘଟଣା କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବରେଲିରେ ଏପରି ଏକ ଅଜବ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ବରେଲି ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରେନରୁ ହଠାତ୍ ୫୦୦ ଏବଂ ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା।

ଏହା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଗଲେ। ରାତି ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି ଟଙ୍କା ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ଏକ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଗଲା।

ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଟ୍ରେନରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଝରକା ଦେଇ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ ଭର୍ତ୍ତି କରେନ୍ସି ନୋଟ୍ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଫରିଦପୁର ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ହଠାତ୍ ଏପରି ଲାଗିଲା ଯେପରି ଆକାଶରୁ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ହେଉଛି।

ପ୍ରଥମରୁ ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ୧୦୦ ଏବଂ ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେବା ପାଇଁ ରେଳ ଟ୍ରାକ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ।

ରାତିର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଅଜବ କରିଦେଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ଧାରରେ ନୋଟ୍ ଖୋଜୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା।

ଲୋକମାନେ ନୋଟ୍ ଗୁଡିକୁ ଅସଲି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକ ଅସଲି କି ନକଲି ତାହାର ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ।

ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ: ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଥିବା ନୋଟଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି।

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି ପୂରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଫରିଦପୁର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଧେଶ୍ୟାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ନାହିଁ।

ତଥାପି ସେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଫୋନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ କ’ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।

ଏହି ଘଟଣା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି: ଏହି ପୁରା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡା କରିଛି। ଟ୍ରେନରୁ ନୋଟ୍ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ? ସେ ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲେ? ସେ ଟଙ୍କା ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ।

ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ନୋଟ୍ ପାଇଁ ହଙ୍ଗାମା ଯୋଗୁଁ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସମୟରେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ବି ଘଟିଯାଇପାରିଥାନ୍ତା।

