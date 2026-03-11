New Rule: ଏଥର ‘ମାଆ-ଭଉଣୀ’ କହି ଗାଳି ଦେଲେ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍: ଅଶାଳୀନ ଶବ୍ଦରେ ଅପମାନ କଲେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ହେବ ଆକ୍ସନ…
ଏଥର ‘ମାଆ-ଭଉଣୀ’ କହି ଗାଳି ଦେଲେ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ମା’ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ ଧରି ଗାଳି ବହୁତ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଚିନ୍ତା ନକରି ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରୀ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅହଲ୍ୟାନଗରର ଶ୍ରୀଗୋଣ୍ଡାର କୋଲଗାଓଁ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କାହାର ମା’ କିମ୍ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଗ୍ରାମର ସଫଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ପୁରସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ଚାଷୀ ପରିବାରର ଜଣେ ମହିଳା ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପରେ ଏହି ଧାରଣା ଆସିଥିଲା। କୋଲଗାଓଁ ପ୍ରାୟ 9,000 ଲୋକଙ୍କର ଏକ ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଏବଂ ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ମହିଳା ଗ୍ରାମସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ
ରବିବାର ଦିନ, ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ବରିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ଗ୍ରାମସଭା ଡକାଯାଇଥିଲା। କୃଷି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ପୂଜା ଜଗତାପ୍ କାହାର ମା’ କିମ୍ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ।
ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବ
ପୂଜା ଜଗତାପ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, “ବହୁତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ, ଏପରି ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।” ନିୟମର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।