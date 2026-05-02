୫୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ଖୋଜୁଛି କମ୍ପାନୀ: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ JSW ଓ ଆଦାଦୀ

ଆଇଡିଆ ଓ ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାର୍କେଟରେ ଖେଳୁଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଟପ୍ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ(ଭିଆଇ)। ହେଲେ ଆଜି ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫୦,୦୦୦ କୋଟିର ଫଣ୍ଡିଂ ଖୋଜୁଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ରାଶି କିଏ ଦେବ? କ’ଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଆଗକୁ ଆସିବେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନିଜ ଅଂଶଧନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏଥିରେ JSW ଓ ଆଦାଦୀ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି।

ଆଇଡିଆ ଓ ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାର୍କେଟରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଉଭଙ୍କ ପତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରବେଶ କିଲା, ସେତେବେଳେ ପୂରା ଟେଲିକମ ସେକ୍ଟରରେ ଭୂକମ୍ପ ଆସିଥିଲା। ମହଙ୍ଗା ଡାଟା ଭିତରେ ଜିଓ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରାୟ ମାଗଣା ସେବା ଦେଇ ବଜାରରେ ପ୍ରାଇସ ୱାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ କରୁଥିବା ଭୋଡାଫୋନ୍ ଓ ଆଇଡିଆ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ।

୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଓ ଆଇଡିଆ ମିଶି ଏକ ହେଲେ। ଆଶା ଥିଲା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ତାଳଦେଇ ଚାଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲେ ଗ୍ରାହକ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏଜିଆର ନିଷ୍ପତ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଲା। ବକେୟା ଆଉ ସୁଧର ବୋଝ ଲଦି ଦିଆଗଲା। ଏଥିରେ ନିବେଶ କ୍ଷମତା ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ।

ତୁର୍କୀର ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ‘MIZRAK’:…

ସରିଲା ଅପେକ୍ଷା! ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି CBSE ୧୨th…

୫୦,୦୦୦ କୋଟି କିଏ ଦେବ?

ବଜାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କମ୍ପାନୀକୁ ଜଣେ ବଡ଼ ନିବେଶକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିଛି ନାଁ ଉପରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। JSW ଗ୍ରୁପର ମୁଖ୍ୟ ସଜ୍ଜନ ଜିନ୍ଦଲ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବିସ୍ତାର ରଣନୀତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଟେଲିକମରେ ପ୍ରବେଶ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିପାରେ। 5G ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିବା ଅଦାନୀ ଯଦି ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ ଆଇଡ଼ିଆରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁକାବିଲା ଆହୁରି ରୋଚକ ହୋଇପାରେ।

କ’ଣ ସଜ୍ଜନ ଜିନ୍ଦଲ ଆଗକୁ ଆସିବେ?

JSW ସମୂହ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର ଓ ଟେଲିକମ୍ ସହ ଜଡିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ବଜାରରେ ସମୟ ସମୟରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ଯେ ଜିନ୍ଦଲ ସମୂହ ନିବେଶକ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ।

କ’ଣ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ?
ଅଦାନୀ ସମୂହ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ କିଣା ଓ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଜରିଆରେ ଟେଲିକମ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚରରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। କିଛି ବିଶ୍ଲେଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆରେ ଅଂଶଧନ ନେଲେ ତାଙ୍କ ଟେଲିକମ୍ ବିସ୍ତାରକୁ ତୀବ୍ର ଗତି ମିଳିପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ତୁର୍କୀର ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ‘MIZRAK’:…

ସରିଲା ଅପେକ୍ଷା! ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି CBSE ୧୨th…

ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବିବାହ କରାଉନାହାନ୍ତି ପରିବାର…

କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଲେ ଦିଦି;…

