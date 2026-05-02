ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ବେଳେ ପୁଣି ଉତ୍ତେଜନା: ଟିଏମସି ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ଫାଲ୍‌ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଛି

By Shiv Sankar Singh

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ  : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ଫାଲ୍‌ଟା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଟିଏମସି ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସମୟରେ ଲୋକ ଓ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ବଚସା ଜାରି ରହିଥିଲା। ଯଦିଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ୨୯୪ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ୍ ଗଣତି ମେ’ ୪ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ବିଧାନସଭା ଆସନର ୧୫ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ପୁନଃ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୩୭ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମଗରାହାଟ ପଶ୍ଚିମ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ୧୧ଟି ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବରର ୪ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟିଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ତାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୩୬.୯୯ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି।

ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମଗରାହାଟ ପଶ୍ଚିମରେ ୩୮.୨ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବରରେ ୩୫.୯୨ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଂସା କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତିର କୌଣସି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ୱେବକାଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ।’’ ଏହି ଦୁଇଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରିଖରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

ମଗରାହାଟ ପଶ୍ଚିମ ଆସନରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ମହମ୍ମଦ ସମୀମ ଅହମ୍ମଦ ମୋଲ୍ଲାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ଘୋଷଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ଅବଦୁଲ ମଜିଦ ହାଲଦାର ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ସେକୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ (ଆଇଏସଏଫ) ର ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ ଅଲ ହାସନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ଆସନରେ ତୃଣମୂଳର ପନ୍ନା ଲାଲ ହାଲଦାର, ବିଜେପିର ଦୀପକ କୁମାର ହାଲଦାରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ଗୌତମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ସିପିଆଇଏମ୍) ର ସମର ନାଇଆଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆସନରୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।

