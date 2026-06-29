ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ମୃତ କଏଦୀଙ୍କ ଯବନଙ୍କ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାତିଣୀ ବସ୍ତିରେ। ସେ ଜଣେ ପେଶାଦାର ଅପରାଧୀ। ତା’ ନାଁରେ ଚୋରି, ଡକାୟତି, ମର୍ଡର ମାମଲା ରହିଛି
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ବିଚାରାଧୀନ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ରବିବାର ରାତିରେ ଯବନ ନାୟକ ଖାଇସାରି ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ସକାଳେ ସେ ଉଠି ନଥିଲା। ଜେଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ମୃତ କଏଦୀଙ୍କ ଯବନଙ୍କ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାତିଣୀ ବସ୍ତିରେ। ସେ ଜଣେ ପେଶାଦାର ଅପରାଧୀ। ତା’ ନାଁରେ ଚୋରି, ଡକାୟତି, ମର୍ଡର ମାମଲା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିଲା। ଏଥିସହ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଯବନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ପରିବାର ଲେକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି।