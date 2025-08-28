ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ୫୫ ବର୍ଷରେ ୧୭ତମ ଛୁଆର ମା’ ହେଲେ ମହିଳା, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ ଡାକ୍ତର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଛୋଟ ପରିବାର, ଖୁସି ପରିବାର…ସମସ୍ତେ ଏହି ଧାଡିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ଆପଣ ଏହାର ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। ନଚେତ ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ, ଏବେ ଦୁଇ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମ ଦୁଇ ଆମର ଏକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି।
କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝାଡୋଲ ବ୍ଲକର କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲଥ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ୫୫ ବର୍ଷୀୟା ରେଖା କାଲବେଲିଆ ତାଙ୍କର ୧୭ତମ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ନାତିନାତୁଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ରେଖା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାଭ୍ରା ରାମ କାଲବେଲିଆ ଉଦୟପୁରର ଲୀଲାବାସ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ଏହି ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ସହିତ, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୭ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି।
ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ ସନ୍ତାନ, ଚାରି ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନଙ୍କର ୧୨ ସନ୍ତାନ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସାତ ପୁଅ ଏବଂ ୫ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। କାଭ୍ରା ରାମଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ ତିନି ଝିଅ ବିବାହିତ।
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ, ରେଖା ତାଙ୍କର ସାନ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଜେଜେମାଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନୁହେଁ, କାଭରା ରାମ ଜଣେ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଡିଲର ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁଳ ଅଧିକ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି।
ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ବଢ଼ିଥିଲେ
ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ଧାର କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଆର୍ôଥକ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ, ସମଗ୍ର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କେବେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ନଥିଲେ।
ଡାକ୍ତର ରୋଶନ ଦାରଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ରେଖା ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରସବ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର ୧୭ତମ ପ୍ରସବ।
ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରସବ ଯୋଗୁଁ ଗର୍ଭାଶୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। ମାଆଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ, ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା।