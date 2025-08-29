ସ୍କୁଲରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଜୀଅନ୍ତା ଜଳି ମରିଗଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ନିଲମ୍ୱିତ

ସ୍କୁଲରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ନିଆଁରେ ଜଳି ମରିଗଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ।

By Subhasmita Das

ପାଟନା: ସ୍କୁଲରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା।  ନିଆଁରେ ଜୀଅନ୍ତା ଜଳି ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ନିଷ୍ପାପ ଛାତ୍ରୀ।  ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱିତ କଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ।

ତେବେ ବୁଧବାର ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖ ଦିନ ପାଟନାର ଆଞ୍ଚଲ ଗାର୍ଦାନିବାଗର ଆମଲାଟୋଲାର କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଜୋୟା ପରୱିନଙ୍କ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଦେହରେ କିପରି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି।

ପାଟନାର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏହା ଏକ ଅପରାଧିକ ଅବହେଳା। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏକ FIR ରୁଜ୍ଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଚିନ୍ତାରେ ମୋଦୀ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୫୦% ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ…

ପଇସା ଉଠିଗଲା! ‘ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ’ କିଣିନେଲା…

ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଘଟୁଥିବା ଏପରି ଘଟଣା ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଅବହେଳା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନହୀନତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।

ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିହାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ (ବର୍ଗୀକରଣ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆପିଲ୍) ନିୟମ, ୨୦୦୫ ରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମଲାଟୋଲା, ଆଞ୍ଚଲ୍-ଗାର୍ଦନିବାଗ, ପାଟନାର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରେମଲତା କୁମାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି।

ଏହାସହିତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଲମ୍ବିତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଚିନ୍ତାରେ ମୋଦୀ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୫୦% ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ…

ପଇସା ଉଠିଗଲା! ‘ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ’ କିଣିନେଲା…

(video) ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା…

ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗଣେଶ ପୂଜା,…

1 of 16,018