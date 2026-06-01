୬, ୬, ୬, ୬, ୬, ୬… ଆପଣ ଆଇପିଏଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଲାଗିଲା ଲଗାତାର ୬ ଛକା
ରବିବାର ଦିନ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଇପିଏଲ (IPL) ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୬ଟି ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଲଗାତାର ୬ଟି ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥର ଏହି କମାଲ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନେପାଳର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କୁଶଲ ଭୁର୍ଟେଲ। ସେ ଏପରି କରିବାରେ ନେପାଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ନେପାଳ ପାଇଁ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଆରି ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
କୁଶଲ ଭୁର୍ଟେଲ ଏବେ ନିଜ ନାମକୁ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲଗାତାର ୬ଟି ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ଯୁବରାଜ ସିଂହ ୨୦୦୭ ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। କୁଶଲ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବାରେ ବିଶ୍ୱର ଷଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଚୀନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ରେକର୍ଡ
ନେପାଳର ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରବିବାର (୩୧ ମେ) ସିଙ୍ଗାପୁର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚୀନ ବିପକ୍ଷ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ମେନ୍ସ ଟି-୨୦ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ମ୍ୟାଚରେ ଏହି ଚମତ୍କାର ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି। କୁଶଲ ମ୍ୟାଚର ୯ମ ଓଭରରେ ଚୀନର ବୋଲର ଝୁଓ ୟୁ (Zhuo Yu)ଙ୍କ ଓଭରରେ ୬ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ୱାଇଡ ବଲ ସହିତ ମୋଟ ୩୭ ରନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ନେପାଳୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ୪୩ଟି ବଲ ଖେଳି ୫ଟି ଚୌକା ଓ ୧୬ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୧୨୯ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟ ୩୦୦ ଥିଲା।
ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୬ ଛକା ମାରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା:
|କ୍ରମ
|ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ (ଦେଶ)
|ବିପକ୍ଷ ଦଳ
|ବର୍ଷ
|୧
|ଯୁବରାଜ ସିଂହ (ଭାରତ)
|ଇଂଲଣ୍ଡ
|୨୦୦୭
|୨
|କିରୋନ ପୋଲାର୍ଡ଼ (ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ୍)
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|୨୦୨୧
|୩
|ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଆରି (ନେପାଳ)
|କତାର
|୨୦୨୪
|୪
|ଡେରିଅସ୍ ଭିଜସର୍ (ସାମୋଆ)
|ଭାନୁଆତୁ
|୨୦୨୪
|୫
|ମନନ ବଶୀର (ବୁଲଗେରିଆ)
|ଜିବ୍ରାଲ୍ଟର
|୨୦୨୫
|୬
|କୁଶଲ ଭୁର୍ଟେଲ (ନେପାଳ)
|ଚୀନ୍
|୨୦୨୬
ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏହି ବିରଳ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତ ପାଇଁ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ।
ନେପାଳର ୨୨୧ ରନରେ ବିଶାଳ ବିଜୟ
ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ନେପାଳ ୨୨୧ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନେପାଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୧୩ ରନର ପାହାଡ଼ ଭଳି ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଦଳ ପାଇଁ କୁଶଲ ଭୁର୍ଟେଲ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା କୁଶଲ ମଲ୍ଲା ଏବଂ ରୋହିତ ପୌଡ଼େଲ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳି ଦଳକୁ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। କୁଶଲ ମଲ୍ଲା ୪୭ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ୮୫* ରନ୍ କରିଥିବାବେଳେ, ରୋହିତ ମାତ୍ର ୨୧ଟି ବଲ୍ରୁ ୬୯* ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
ଏହି ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଚୀନ୍ ଦଳ ୧୯.୨ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୯୨ ରନରେ ଅଲ୍ଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚୀନ ପାଇଁ ଶେନଜିଆନ ଝେଙ୍ଗ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ୧୫ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ୧ଟି ଚୌକା ଓ ୪ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୩୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦଳର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (୧୦ ରନ୍) ଛୁଇଁବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥିଲେ।