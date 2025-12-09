ଲୋନ ହେଲା ଶସ୍ତା! ଏହି ୬ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ହ୍ରାସ କଲେ ସୁଧହାର, ଋଣ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ରେଟ୍…

Bank Interest Rate: ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ରେପୋ ହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ୬ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ସୁଧ ହାର କେତେ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୫ରେ ଏହାର MPC ବୈଠକରେ ରେପୋ ହାରକୁ ୨୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ (୦.୨୫%) ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ରେପୋ ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ୫.୨୫% ଅଛି। ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ହ୍ରାସ, ଯାହା ମୋଟ ୧.୧୫% କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି।

ରେପୋ ରେଟ ହ୍ରାସ ପରେ, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶସ୍ତା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଦ୍ୱାରା ୦.୨୫% ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ ଘୋଷଣାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି। RBI ଦ୍ୱାରା ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ ପରେ, ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି- ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ହାର ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି।

Punjab National Bank: ପିଏନବି ଏହାର ରେପୋ-ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ଲେଣ୍ଡିଂ ହାର (RLLR)କୁ ୮.୩୫% ରୁ ୮.୧୦% ହ୍ରାସ କରିଛି। ନୂଆ ହାରରେ ମୌଳିକ ସେବା ମୂଲ୍ୟ (BSP)ରେ ୧୦ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତଥାପି, ବ୍ୟାଙ୍କର ସୀମାନ୍ତ ଋଣ ମୂଲ୍ୟ (MCLR) ଏବଂ ମୂଳ ହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ନୂଆ ସୁଧ ହାର ୬ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି।

Indian Bank: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ରେପୋ-ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଲେଣ୍ଡିଂ ହାର (RBLR)କୁ ୮.୨୦% ରୁ ୭.୯୫% ହ୍ରାସ କରିଛି।ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ସୀମାନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣ୍ଠି-ଆଧାରିତ ଲେଣ୍ଡିଂ ହାର (MCLR)କୁ 5 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି।

Bank Of India: ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ରେପୋ ହାର-ସଂଯୁକ୍ତ ଋଣ ହାର (RBLR)କୁ ୦.୨୫% ହ୍ରାସ କରି ୮.୩୫% ରୁ ୮.୧୦% କରିଛି। ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର କରୁର ବୈଶ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର MCLRକୁ ୦.୧୬ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରି ୯.୫୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୯.୪୫ ପ୍ରତିଶତ କରିଛି, ନୂଆ ହାର ଡିସେମ୍ବର ୭ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।

Bank Of Maharashtra: ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର (BOM) ଡିସେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ଗୃହ, କାର, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ RLLR-ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ସୁଧ ହାରରେ ୦.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ହାର ହ୍ରାସ ପରେ ଗୃହ ଋଣ ସୁଧ ହାର ୭.୧୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କାର ଋଣ ସୁଧ ହାର ୭.୪୫ ପ୍ରତିଶତ ହେବ।

Bank Of Baroda: ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଏହାର ଋଣ ହାର ହ୍ରାସ କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ବରୋଦା ରେପୋ ଆଧାରିତ ଋଣ ହାର (BRLLR) ୮.୧୫% ରୁ ୭.୯୦% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ହାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ୬ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।

