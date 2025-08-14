ବଫାଦାର କୁକୁର! ଘରେ ପଶିଲା ୬ ଫୁଟ ଲମ୍ବା କୋବ୍ରା…ଏହିପରି ମାଲିକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା ପୋଷା କୁକୁର
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ରାସ୍ତାରୁ କୁକୁରଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ । ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ମାଲିକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି ଏଠି କୁକୁର ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ କୁକୁର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରୁ ହଟାଇ ସେଲ୍ଟର ହୋମରେ ରଖାଯାଉ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ କୁକୁର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଇଟାୱାରୁ ଏପରି ଖବର ଆସିଛି, ଯାହା ଜାଣି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପୋଷା କୁକୁର ଏକ ବିଷାକ୍ତ କୋବ୍ରା ସାପଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି।
ଘଟଣାଟି ସିଭିଲ ଲାଇନ୍ସ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରେମ କିଶୋର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ଘରର ବଡ଼ ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଏକ 6 ଫୁଟ ଲମ୍ବାର ନାଗ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଏଠାରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସାପଟି କାନ୍ଥ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘରର ଦୁଇଟି ପୋଷା କୁକୁର ଏହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି କୁକୁର ନାଗକୁ ଘେରିଗଲେ ଏବଂ ଜୋରରେ ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
କୁକୁରଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମାଲିକ ସିସି ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି କୁକୁର ନାଗକୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କଲେ। ବିପଦ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରେମ କିଶୋର ଦ୍ୱିବେଦୀ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଆଶିଷ ତ୍ରିପାଠିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଏହାପରେ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ଦ୍ବାରା ସାପଟିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ କୋବ୍ରା ଅଟେ। ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ 6 ଫୁଟ ଲମ୍ବା। ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ନାଜା-ନାଜା ଏବଂ ଏହାର ବିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘାତକ ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିକ, ଯାହା ମାନବ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇପାରେ। ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।
ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରିଥାନ୍ତା
ଘରମାଲିକ ପ୍ରେମ କିଶୋର ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ମୋର ପୋଷା କୁକୁରମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୋବ୍ରାକୁ ଦେଖି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା। ସେମାନେ କେବଳ ଆମକୁ ସତର୍କ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ସାପକୁ ଉପରକୁ ଆସିବାରୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିଥିଲେ।