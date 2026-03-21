ବିଜେଡିର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ୬ ବିଧାୟକ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ୱିତ, “ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଲେଖାଯିବ ଚିଠି”

ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ୱିତ ହେଲେ ୬ ବିଧାୟକ।

By Subhasmita Das

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆକ୍ସନ ମୁଡରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଏକାଥରେ ଦଳରୁ ୬ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱିତ କଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିଛିଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ହ୍ୱିପକୁ ନମାନି କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିତିବା ବିଜେଡିର ୬ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳ ନିଲମ୍ୱିତ କରିଛି।

ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୬ ବିଧାୟକ ନିଲମ୍ୱିତ ହେଲେ। ସେହିସବୁ ବିଧାୟକ ହେଲେ ସୌଭିକ୍ ବିଶ୍ୱାଳ, ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା, ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ନବ କିଶୋର ମଲ୍ଲିକ।

ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ଏହାସହ ୬ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା। ବିଜେଡି ପିଏସି ବୈଠକ ସୁପାରିସ ପରେ ଏହି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି।

ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନିଲମ୍ୱିତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସେମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଦଲ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

 

 

 

