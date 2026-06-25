ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେବ ମିଳୁନଥିଲା ଦରମା, ଶେଷରେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜୀବନ
ସରକାରୀ ଅବହେଳାର ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ଦରମା ନପାଇ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ବାଲେଶ୍ୱର : ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ଦରମା ନପାଇ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ହେଲେ ଖଇରା ବ୍ଲକ କୁଆଁଳଖୁଣ୍ଟା ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦୁରୁଖାଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୬ ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କର ବଦଳି (ଟ୍ରାନ୍ସଫର) ଖଇରା ବ୍ଲକର ସୁଜାଗଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲକୁ ହୋଇଥିଲା।
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ବଦଳି ହେବା ଦିନଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳୁନଥିଲା। କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଫିସ୍ ତାଙ୍କ ଚାକିରି କାଗଜପତ୍ର ପଠାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ଦରମା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ି ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏହି ମାନସିକ ଚାପ ସହି ନପାରି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ତାଙ୍କର ଅଟକି ଥିବା କାଗଜପତ୍ର କାମ କରିବା ଏବଂ ଦରମା କରାଇଦେବା ପାଇଁ କିଛି ବାବୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଇସାପତ୍ରର ଅଭାବ ଏବଂ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଚିନ୍ତାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବହୁତ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ମୃତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭାଇ ଲମ୍ବୋଧର ମହାନ୍ତି ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଫିସ୍ର କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଖଇରା ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ (FIR) ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।