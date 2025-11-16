କୋହଲିଙ୍କ ସହ ବ୍ଯାଟିଙ୍ଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ କେବେ ମିଳିନି ଏହି ୬ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ; ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ଖେଳାଳି…
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କର ନାମ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ମଇଦାନରେ ଏକାଠି ବ୍ଯାଟିଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, MS ଧୋନି, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି AB ଡିଭିଲିୟର୍ସ (IPL) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ କୋହଲି ବ୍ଯାଟିଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିଛି ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ନଥିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି ଛଅ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ।
ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ: ଲେଗ୍-ସ୍ପିନର ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକାଠି 91ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। କୋହଲି ପ୍ରାୟତଃ ନନ୍-ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚହଲ ବଲ୍ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ କେବେ ଏକାଠି ବ୍ୟାଟିଂ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ଆଶିଷ ନେହେରା: ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆଶିଷ ନେହେରା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି 52ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶକୁ ବାଣ୍ଟି ନେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ନେହେରା ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ, ଏବଂ କୋହଲି ଟପ୍ ଅର୍ଡରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ କେବେ କ୍ରିଜରେ ଏକାଠି ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ନଥିଲେ।
ପ୍ରବୀଣ କୁମାର: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ବୋଲର ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକାଠି 51ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନେ କେବେବି କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏକାଠି ବ୍ୟାଟିଂ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ମୁନାଫ ପଟେଲ: ୨୦୦୭ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ବୋଲର ମୁନାଫ ପଟେଲ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ୩୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଏକାଠି ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କୌଣସି ସମୟ ଆସିନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏକାଠି କ୍ରିଜରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି।
ମୋହିତ ଶର୍ମା: ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ କୋହଲି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକାଠି 28ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋହଲି ସର୍ବଦା ଉପର କ୍ରମରେ ଏବଂ ମୋହିତ ତଳେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ କେବେବି ଏକାଠି ବ୍ଯାଟିଙ୍ଗ କରି ନାହାନ୍ତି।
ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବର୍ତ୍ତମାନର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ୨୮ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସେମାନେ କେବେ କ୍ରିଜ୍ରେ ଏକାଠି ବ୍ୟାଟିଂ କରିନାହାଁନ୍ତି।