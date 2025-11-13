Vastu Tips for Money: ପର୍ସରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ରହୁନି, ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ କି? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ସହଜ ଉପାୟ, ବଢିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ
ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ କି? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ସହଜ ଉପାୟ, ବଢିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରହୁ ନାହିଁ। ଭଲ ଆୟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଏତେ ବୃଢିଯାଉଛି ଯେ, ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଉଛି। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର କିମ୍ବା ଅଫିସରେ କିଛି ଛୋଟ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହକୁ ରୋକେ। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ କିଛି ସରଳ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଜାଣିବା, ଯାହା ଏହି ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଉପାୟ
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜଡିତ, ଯାହା ଧନର ଦେବତା କୁବେରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଫା ରଖିବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ପାଣି ଧନ ପ୍ରବାହ ସହିତ ଜଡିତ।
ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିଗ
ରୋଷେଇ ଘରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଘରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ରୋଷେଇ ଘର ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ନ ରଖିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ; ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ଘରେ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଲାଭ
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଗଛକୁ ଜୀବନ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅଗ୍ନି ଉପାଦାନ ସହିତ ଜଡିତ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ କୋଣରେ ସବୁଜ ଗଛ ଲଗାଇବା ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଘରେ ଶୁଖିଲା କିମ୍ବା ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଗଛ ରଖିବା ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ।
ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ଉପାୟ
ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟ୍ୟାପରୁ ଲିକ୍ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କାନ୍ଥରେ ପାଣି ଝରେଇବା କିମ୍ବା ପାଣି ଲିକ୍ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ଧନ ଲାଭର ଉପାୟ
ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକରକୁ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରଖିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ୱିଣ୍ଡ ଚାଇମ୍ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଶବ୍ଦ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ଚାପକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଆଣେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ।