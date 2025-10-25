ମା’ ସହ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ୍ଟା ସାଜିଲା ୬ ବର୍ଷର ପୁଅ, ପ୍ରଥମେ ଅପହରଣ ଆଉ ତା’ପରେ… ପୋଲିସ କଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର 

By Jyotirmayee Das
କାନପୁର: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କାନପୁରରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବର୍ରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରଦେବ ନଗରରେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ୬ ବର୍ଷର ନାବାଳକକୁ ଅପହରଣ କରି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଥମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ଘରୁ ନାବାଳକକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲା। ପରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଫୋପାଡିଦେଇଥିଲା ।

ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ, ପୋଲିସ ନିକଟସ୍ଥ ପାଣ୍ଡୁ ନଦୀରୁ ଶିଶୁର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ଏହା ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ବାର୍ରା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିଛି ।

ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା: ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ସମୟରେ ହରଦେବ ନଗରର ସ୍ନେହ କ୍ରସରୋଡରେ ୬ ବର୍ଷୀୟ ଆୟୁଷ ସୋନକର ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଶିବମ୍ ସକ୍ସେନା (୨୨) ତାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ନିଜ ସହିତ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଶିବମ୍ ଶିଶୁଟିକୁ ସ୍ନେହ କ୍ରସରୋଡରୁ ଆର୍ରା ଆଡକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଆୟୁଷଙ୍କୁ ଏକ ଅଟୋ-ରିକ୍ସାରେ ପାଣ୍ଡୁ କେନାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ତାକୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିବା ସହ ମୃତଦେହକୁ କେନାଲ କୂଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।

ଥାନାରେ ଏତଲା: ମୃତ ନାବାଳକର ମା’ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ,ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସି ପୁଅକୁ ଖୋଜିଲେ ସେତେବେଳେ ତାର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିଲାନି । ତୁରନ୍ତ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ । ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ସିସିଟିଭିରୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।

ଏନକାଉଣ୍ଟର: ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ, ହତ୍ୟା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବମ୍ ଖସି ପଳାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ୩ଟି ଦଳ ଖୋଜା ଖଜି କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୋଲିସ ଶିବମର ସୂଚନା ପାଇଥିଲା । ଶିବମ ଲୁଚିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ପୋଲିସ ଶିବମ୍ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା ।

ହତ୍ୟା ପଛରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ: ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଆୟୁଷଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଶିବମଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଘରେ ଭଡା ରହୁଥିଲେ। ଶିବମର ମୃତ ନାବାଳକର ମା’ଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଉଥିଲା । ତେଣୁ ଏହା ହତ୍ୟାର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ ।

 

 

