୬ ବର୍ଷର ଶିଶୁର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଚିଠି ହେଉଛି ଭାଇରଲ, ମା ଦେଖିବା ପରେ କହିଲେ ..

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରାୟତଃ ଅଫିସ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉପୁଜେ ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ସେ ବିବାହିତ, ତା’ହେଲେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆହୁରି ବଢିଯାଏ ।ଚାକିରି ସହିତ ଘର କାମ ଦେଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦିନବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ନିକଟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ​​ଯିଏ ତାଙ୍କ ୬ ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବିଶେଷ ଉପହାର ପାଇଥିଲେ।

ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀ @acweyand ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଫଟୋ ଟୁଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଭାବପ୍ରବଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ (ମହିଳା ଶିଶୁର ନୋଟ୍ ଅଂଶୀଦାର କରିଛନ୍ତି) ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି।ଏହା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମା। ସେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର-ବର୍ଷର ଶିଶୁ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।

Just found this note from 6 and I will be keeping it until I die. pic.twitter.com/6qm0Fa2NOu

— Shematologist, MD (@acweyand) February 7, 2023