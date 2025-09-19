CHARIDHAM

60 ହଜାର ପେନସନ, 70 କୋଟିର ମାଲିକ; ମାତ୍ର 10 ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା କ୍ୟାରିୟର, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ସେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ?

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରେ ତାଙ୍କର 48 ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1977 ରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରାରେ ହୋଇଥିଲା। ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ଆଜି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମେଣ୍ଟେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତାଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ଏତେ ସଫଳ ନଥିଲା। ସେ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବହୁତ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇପାରି ନଥିଲେ। ତଥାପି, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପରେ, ସେ କମେଣ୍ଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।

ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ମାତ୍ର 10 ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା

୨୦୦୩ ମସିହାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪୨ ରନ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୩୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହି ଗସ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ପରେ, ସେ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା, ସେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ୧୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ସେ ଆଉ କେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରି ନଥିଲେ।

ଆକାଶ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା

ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ୨୦୧୫ ମସିହାରେ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟେଟର ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆକାଶଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ କରନ୍ତି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆକାଶ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୮ ନିୟୁତ ଡଲାର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆକାଶ ବିସିସିଆଇରୁ ମାସିକ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପେନସନ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି।

