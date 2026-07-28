ରସିକିଆ ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ବୁଢ଼ା, ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ୨ ଜଣ ନାବାଳିକା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ୫ ଥର କରିଥିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ!

୨ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ୱାର ରେପ୍ କରୁଥିଲା ୬୫ ବର୍ଷୀୟା ବୁଢ଼ା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରସିକିଆ ବୁଢ଼ା, ୬୫ ବର୍ଷରେ ରାସଲୀଳା। ଯେଉଁ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା କଥା ସେହି ବୟସରେ ପାପ କରିବାକୁ ଥରଟିଏ ବି ହାତ ଥରିଲାନି। ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀରେ ରହୁଥିବା ୨ ଜଣ ନାବାଳିକା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ୱାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଏହି ଘଟଣାଟି ପିମ୍ପ୍ରି ଚିଞ୍ଚୱଡ ସହରରେ ଘଟିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ୨ ଜଣ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଘଟଣାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି।

ପଡ଼ୋଶୀରେ ରହୁଥିବା ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅପରାଧ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ୱାକଡ୍ ପୋଲିସ ରମଜାନ ବାଗୱାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବସ୍‌ରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ !…

NEET ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏହି BJP…

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ୧୦ ବର୍ଷୀୟା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ ଦେଢ଼ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୪ ଥର ଏବଂ ୪ ବର୍ଷୀୟା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ ଥରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।

ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ POCSO ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।

ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆ, ଜେଜେବାପା-ଜେଜେମା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ଦାଦା (କକା) ସମସ୍ତେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ସହ ମଜଦୁରି କାମ କରନ୍ତି।

କ’ଣ ରହିଛି ମାମଲା:

ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ୧୦ ବର୍ଷୀୟା ପୀଡ଼ିତା ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସୋମବାର ସକାଳ ୮ଟାରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ। ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆ ଓ ଜେଜେବାପା-ଜେଜେମା ସମସ୍ତେ କାମକୁ ଯାଇସାରିଥିଲେ।

ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁଅ ମଧ୍ୟ କାମକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘରେ ହିଁ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ୧୦ ବର୍ଷୀୟା ପୀଡ଼ିତା ଓ ତାଙ୍କ ୪ ବର୍ଷୀୟା ଭଉଣୀ ଘର ଆଖପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ।

Uttarakhand Govt.

ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ୧୦ ବର୍ଷୀୟା ପୀଡ଼ିତା କପଡ଼ା ଧୋଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଖପାଖରେ କେହି ନଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଥିବା ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।

କିପରି ଧରାପଡ଼ିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ:

ପଡ଼ୋଶୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆ କାମରୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ।

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ସେ ଏହି କଥା ପରିବାରକୁ କହିବେ, ତେବେ ସେ ଛୁରୀରେ ତାଙ୍କ ପେଟ କାଟିଦେବେ।

ତେବେ ପଡ଼ୋଶୀ ମହିଳା ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା’ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପଚାରିବା ପରେ, ସେ ନିଜ ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ।

ପୋଲିସ ରୁଜୁ କଲା ମାମଲା:

ଏତିକି ନୁହେଁ ପୀଡ଼ିତା କହିଥିଲେ ଯେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମେ’ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏବଂ ପରେ ଆଉ ୩ ଥର, ମୋଟ ୪ ଥର ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ।

ପୀଡ଼ିତା ଏହି କଥା କହିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମା’ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି କଥା ଥିଲା ଯେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ୪ ବର୍ଷୀୟା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକେ ଆହୁରି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।

ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ୱାକଡ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରମଜାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ POCSO ଆକ୍ଟ ଓ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ବସ୍‌ରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ !…

NEET ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏହି BJP…

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ…

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ…

1 of 18,899