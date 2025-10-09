୬,୬,୬,୬… ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ନାକରେ କାନରେ ପାଣି ପିଆଇଲେ ଶିବମ ଦୁବେ, ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଉଡ଼ିଲା ଛକା-ଚୌକା, ଏତିକି ବଲ୍ ଖେଳି ହାସଲ କଲେ ଶତକ

ମାତ୍ର ଏତିକି ବଲରେ ହାସଲ କଲେ ଶତକ।

By Subhasmita Das
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିବା ଶିବମ୍ ଦୁବେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଖେଳି ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାତ୍ର ୬୨ଟି ବଲ୍ ରେ ୧୦୦ ରନ୍ କରି ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଦୁବେ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ନଅଟି ଛକା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।

ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦୁବେଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇଥିଲେ ଦୁବେ: ପୁଣେରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ମୁମ୍ବାଇର ଓପନର ଅଂକ୍ରିଷ ରଘୁବଂଶୀ ୨୭ ରନ୍ ଏବଂ ଆକାଶ ଆନନ୍ଦ ମାତ୍ର ୫ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ତାମୋର ୨୪ ରନ୍ କରି ରିଟାୟାର୍ଡ ହର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ତା’ପରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପ୍ରାୟ ୧୬୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ଏକ ଧମାକାଦାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ଦୁବେ ତାଙ୍କ ଇନିଂସ୍ ସମୟରେ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ହିତେଶ ୱାଲୁଞ୍ଜଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ମାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଓଭରରେ ଲଗାତାର ଚାରୋଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।

ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ: ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଖେଳି ଶ’ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୮୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଶୀନ୍ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ମଧ୍ୟ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରି ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ ୨୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି କେବଳ ଗୋଟିଏ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ।

