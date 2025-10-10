ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଫିଲିପାଇନ୍ସ; ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା, ଘରୁ ବାହାରକୁ ଧାଇଁଲେ ଲୋକେ, ସୁନାମୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଫିଲିପାଇନ୍ସ । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପ ତୀବ୍ରତା 7.4 ରେକର୍ଡ । ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଲୋକେ । ସେପଟେ ସୁନାମୀ ଜାରି କଲା ଭୂମିକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥା ।
ଫିଲିପାଇନ୍ସ: ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଫିଲିପାଇନ୍ସ । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପ ତୀବ୍ରତା 7.4 ରେକର୍ଡ । ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଲୋକେ । ଭୂମିକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସୁନାମୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ମାଣ୍ଡାନିଓ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନାମୀ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଛି ।
ୟୁରୋପୀୟ-ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (EMSC) ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପର ଗଭୀରତା 62 କିଲୋମିଟର (38.53 ମାଇଲ) ଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭୋଲକାନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ୍ ସିସମୋଲୋଜି (ଫିଭୋଲ୍କ୍ସ) ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ସୁନାମି ତରଙ୍ଗ ୧୦ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରେ ସକାଳ ୦୯:୪୩:୫୪ ରୁ ୧୧:୪୩:୫୪ (PST) ମଧ୍ୟରେ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଏହି ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିପାରେ। ତେବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କୌଣସି ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ।
ଗତ ସପ୍ତାହର ଭୂମିକମ୍ପ ଦେଇଥିଲା ବଡ଼ ଦୁଃଖ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଫିଲିପାଇନ୍ସର ସେବୁ ପ୍ରଦେଶରେ ୬.୯ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ୭୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଭୂମିକମ୍ପ ଐତିହାସିକ Parish of Saint Peter the Apostle, Bantayanକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା।