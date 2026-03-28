Alert: ସପ୍ତାହେ ବଜ୍ରପାତ ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା; 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏଠାରେ ରଚିବ ତାଣ୍ଡବ! ୨୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି

ସପ୍ତାହେ ବଜ୍ରପାତ ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା । ୨୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି

By Seema Mohapatra

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନରେ ଖରା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାତ୍ର ଝଡ଼ବର୍ଷା। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ରଚୁଛି ତାଣ୍ଡବ। ଓଡିଶା ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ୭ ଦିନ ବଜ୍ରପାତ ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।

ସେପଟେ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ । ରାଜ୍ୟରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ରଚିବ ତାଣ୍ଡବ । ଝଡ଼ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ।

ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୦ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ୨୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି।

୧ ଏପ୍ରିଲରୁ କୌଣସି ଦେଶକୁ ବି ତେଲ ବିକିବନି…

ମହଙ୍ଗା ରିଚାର୍ଜରୁ ଗଲା ଚିନ୍ତା, BSNLର ଏହି…

ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଟକା ପବନ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ୨୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି ।

ବିଶେଷକରି ୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବାବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁରକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ।

୧ ଏପ୍ରିଲରୁ କୌଣସି ଦେଶକୁ ବି ତେଲ ବିକିବନି…

ମହଙ୍ଗା ରିଚାର୍ଜରୁ ଗଲା ଚିନ୍ତା, BSNLର ଏହି…

Govt: ପେନସନଭୋଗୀ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ…

ODI World Cup 2027 ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼…

