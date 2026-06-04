ଏହି ୭ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ
ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଆଖିର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଭୁଲିଯାଉ ଏବଂ ଦିନସାରା ଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍ ଓ ଟେଲିଭିଜନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ବସି ରହୁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ତାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁନା।
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଆଖିର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଭୁଲିଯାଉ ଏବଂ ଦିନସାରା ଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍ ଓ ଟେଲିଭିଜନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ବସି ରହୁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ତାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ମନେହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସମୟକ୍ରମେ ଏହା ଆଖିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।
ଏଠାରେ ୭ଟି ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଦିଆଗଲା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି:
ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ (Too much screen time): ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଗରେ ବସି କାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଖିରେ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଖି ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଖିକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର କରି ରଖିବା।
ଆଖି ମଳିବା:ଯଦିଓ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ତତକ୍ଷଣାତ ଆରାମ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଆଖିର ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଖି ମଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିର କୋମଳ ତନ୍ତୁ (tissues) ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ।
ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ: ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭଳି ଆଖିର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ଆଖିକୁ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଶୋଉନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆଖି ଶ୍ରାନ୍ତ, ନାଲି ଦେଖାଯିବା ସହ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରେ।
ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ (ଚଷମା) ବିନା ବାହାରକୁ ଯିବା: କେବଳ ଚର୍ମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ (UV) ରଶ୍ମିରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହି ରଶ୍ମି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।
ଅନ୍ଧାରରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା:ଅନେକ ଲୋକ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଆଖି ପଲକ ନ ପକାଇବା:ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ଚାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଆଖି ପଲକ ପକାଇବାକୁ ଭୁଲିଯାନ୍ତି। ଏହାର ଫଳରେ ଆଖି ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ।
ଆଖିର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ନ କରାଇବା:ଅନେକ ଆଖି ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ଆଖି ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହଜ ହେବ।
ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ କିଛି ସହଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେପରିକି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ କାମ କଲାବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିରତି ନେବା, ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ପିନ୍ଧି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ ଆଖି ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ।